TUŽNA VIJEST

Preminuo je Zdenko Botić, umirovljeni dramski prvak riječkog HNK Ivana pl. Zajca

Preminuo je Zdenko Botić, umirovljeni dramski prvak riječkog HNK Ivana pl. Zajca
Odlazak legendarnog Zdenka Botića! Riječki kazališni prvak ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj umjetnosti. Njegove uloge i dalje žive u srcima publike

Preminuo je kazališni umjetnik i umirovljeni dramski prvak riječkog HNK Ivana pl. Zajca Zdenko Botić, koji je bio okosnicom riječkog dramskog ansambla, simbol riječkog i hrvatskog glumišta te stvaratelj kazališnog ozračja u Rijeci, izvijestili su u četvrtak iz tog kazališta.

Izvrsnim umjetničkim kreacijama pokazao svestrani glumački talent, a osim u dramskim predstavama, nastupao je i u mjuziklima i operetama. Rođen 9. rujna 1946. u Zenici, početke veže uz tamošnje Pionirsko pozorište, a sudjeluje i u radu Narodnog pozorišta u Zenici. Diplomirao je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.Stalnim član Hrvatske drame HNK Ivana pl. Zajca postao je  1972. godine. Dvije godine kasnije,1974.,  ulogama u Molièreovim „Učenim ženama“ privlači pozornost kritičara. 

Nakon dolaska u Rijeku i riječko Kazalište, ostaje im vjeran cijeli svoj glumački i životni vijek. Talent je dokazao brojim ulogama među kojima je i Despot u „Vježbanju života“ Fabrija i Gašparovića. Uloga Đuke u „Komšiluku naglavačke“ Nine Mitrović mu je 2003. godine donijela Nagradu hrvatskog glumišta ili ulogu Porfirija Petroviča u „Zločinu i kazni“ za koju je dobio Nagradu Grada Rijeke. Nagrađen je bio i za ulogu Antuna Svinjarevića u predstavi „Oštarica“ Carla Goldonija Nagradom „Fabijan Šovagović“ za najbolje glumačko ostvarenje na Festivalu glumca, navodi se u priopćenju. 

Još 1976. godine ovjenčan je Nagradom Večernjeg lista za najpopularnijeg glumca godine. Posljednju nagradu, Nagradu za životno djelo Grada Rijeke dobio je 2018. godine, a dodijeljena mu je za cjeloživotni doprinos kazališnoj umjetnosti u gradu Rijeci. Posljednju ulogu u riječkom HNK ostvario je 2015. godine kao Vincent u istoimenoj predstavi Olje Lozice.

Surađivao je i s riječkim HKD teatrom, gdje je također ostvario jednu od svojih nezaboravnih uloga, ulogu gospodina Martina u Ionescovoj „Ćelavoj pjevačici“. Bio je direktorom Pionirskog kazališta u Rijeci od 1982. do 1985. godine gdje je režirao nekoliko predstava, a glumio je i na filmu i televiziji.

Iako je kazališna umjetnost prolazna, fluid koji traje koliko i kazališni čin, uloge Zdenka Botića trajat će u individualnim i kolektivnoj memoriji njegove publike, svakoga onoga tko ih je gledao i doživio. Njima se glumački doajen Zdenko Botić upisao na nezaobilazne stranice knjige hrvatskog glumišta.

