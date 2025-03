Preminuo Željko Karoglan Apač, branitelj koji je među prvima ušao u Knin 5. kolovoza 1995.

Preminuo je Željko Karoglan Apač (60), hrvatski branitelj koji je među prvima ušao u oslobođeni Knin 1995. godine. Informaciju su nam potvrdili u Udruzi veterana 4. gardijske brigade, brigade kojoj je Karoglan Apač tijekom Domovinskog rata bio dio, kao pripadnik Treće imotske bojne.

- On je zaista istinski junak Domovinskog rata. Bio je uvijek prvi baš tamo gdje je bilo najteže i kad je bilo najgore. Bio je izvidnik od prvog do zadnjeg dana rata, nevjerojatan čovjek nevjerojatne energije, čovjek kojeg je cijela brigada obožavala jer je bio i borac i čovjek. On je dane provodio dane s neprijateljem, iza neprijateljskih linija. Bio je čovjek od povjerenja, bio je prvi na licu mjesta. Bio je zapovjednik izvidničke satnije, u ratu je bio i ranjavan. Nažalost, obolio je. Strašno me potresla ova vijest. Sinoć je još jedan pripadnik naše brigade preminuo, sve nas je manje... Mi koji smo sve prošli, sad kad bi trebali živjeti, bojimo se otići kod liječnika – kaže nam predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade, Borislav Lapenda.

- On je uvijek ostvario ono što je naumio. Tako je za vikend poželio ići doma, zamolio je liječnike da ga puste iz bolnice jer je htio posaditi krumpire. Bio je takav, uvijek je nešto radio i planirao. Preminuo u svom domu – govori Lapenda.

Karoglan Apač iz Zmijavaca pokraj Imotskog, u trenutku ulaska u Knin bio je s prijateljima i suborcima Zvonimirom Zvonkom Mršićem te Davorom Bagom. Prema Kninu kretali su se malo pješke iza tenka, a malo na tenku kojim je upravljao Robert Budimir. Kad su, kako je i sam Karoglan govorio, vidjeli tablu Knin tog jutra 5. kolovoza srce im nije dalo da stanu iako je naredba bila da se vrate i to od zapovjednika Andrije Matijaša Pauka. U Knin je trebala prvo ući Sedma gardijska. No Apač i njegovi suborci nisu mogli izdržati, želja je jednostavno, bila prevelika.