Premium smještajna ponuda u 2024. godini prema procjenama uprihodila je 1,4 milijarde eura

Procijenjeni prihod od premium smještajne ponude, koja uključuje hotele, kampove, vile i marine, prošle godine u Hrvatskoj bio je 1,4 milijarde eura. Podatak je ovo iz istraživanja koje je za platformu Stories HGK provela agencija 505 savjetovanje o potencijalima premium turizma na svjetskom i domaćem tržištu. Istraživanje je predstavljeno na obilježavanju godišnjice osnivanja platforme premium turizma HGK, Stories – Experience Premium Croatia.

"Među prvima smo prepoznali potrebu razvoja premium turizma i umrežavanja dionika pa tako sada obilježavamo godinu dana platforme za premium turizam Stories. Okupljamo više od 150 dionika iz svih segmenata premium turizma. Naš cilj je pozicionirati Hrvatsku kao cjelogodišnju i održivu turističku destinaciju s naglaskom na autentičnosti i izvrsnosti. Vjerujem da uz pomoć Storiesa i podršku resornog ministarstva, HTZ-a i drugih partnera u tome i uspijevamo", poručio je predsjednik HGK, Luka Burilović.

Prema analizi HGK, Hrvatska već sada nudi 20 tisuća premium hotelskih soba (22%), oko 10 tisuća premium mjesta u kampovima (12%), gotovo 3 tisuće kuća za odmor više i visoke kategorije (14%), te gotovo 9 tisuća vezova premium razine u marinama (39%). Od ukupno 92 restorana koji su uvršteni u preporuka Michelin vodiča za 2024. godinu u Hrvatskoj, jedan restoran ima 2 Michelin zvjezdice, 10 restorana ima jednu Michelin zvjezdicu i tri su restorana s Michelin zelenom zvjezdicom.

Andreja Vukojević, Luka Burilović, Tonči Glavina, Martina Bienenfeld, Kristjan Staničić; Izvor: HGK

"Strateški cilj hrvatskog turizma je pozicionirati Hrvatsku kao cjelogodišnju destinaciju izvrsnosti, autentičnosti i održivosti, s naglaskom na ponudu u premium segmentu. Vodeći se tim ciljem Vlada RH je upravo za projekte podizanja kvalitete turističke ponude do 2030. godine osigurala i rekordna sredstva u iznosu od 1,3 milijardi eura. U tom kontekstu platforma Stories je iznimno značajna jer doprinosi jačanju i izgradnji prepoznatljive i održive kvalitetne ponude u Hrvatskoj, čime se izravno podiže konkurentnost i prepoznatljivost naše zemlje na globalnoj turističkoj karti", rekao je ministar turizam i sporta Tonči Glavina.

Novih više od 6 tisuća hotelskih soba s 4 i 5 zvjezdica otvorit će se u Hrvatskoj do 2027. Ovo će popraviti sliku smještajnih kapaciteta jer trenutno svega oko 9 posto čine hoteli. Od sveukupnih hotelskih kapaciteta, više od polovice (52%) njih pripada segmentu više i visoke kategorije.

"Premium turizam u snažnom je uzletu, naše istraživanje je pokazalo da putnici sve više traže autentične, personalizirane doživljaje i da su spremni za to platiti više. Dugoročni cilj platforme Stories je pozicionirati Hrvatsku u destinaciju visoke kvalitete do razine da u strukturi dolazaka imamo do 20 posto premium i luksuznih turista. Izazovi sezonalnosti i strukture smještaja su prisutni, ali postepeno ih prevladavamo. Prošlogodišnji prihod od premium smještaja, kao i planirano povećanje hotelskih kapaciteta visoke kvalitete kroz sljedeće dvije godine, čini nas optimističnima da Hrvatska ide u pravom smjeru", rekla je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.

Premium iskustva doprinose brendiranju destinacije jer stvaraju emocionalnu povezanost gosta s mjestom kroz autentičnost, visoku kvalitetu i personalizaciju, poručili su sudionici panela Brendiranje destinacije kroz premium iskustva.

"U okviru strateškog pozicioniranja Zagreba kao atraktivne cjelogodišnje destinacije, Turistička zajednica grada Zagreba je pokrenula projekt „Museums, maybe“, koji promovira 17 inovativnih zbirki. Platforma ističe autentičnost, kreativnost i suvremene pristupe kulturi, a usmjerena je na posjetitelje koji traže nova iskustva, čime dodatno jača prepoznatljivost Zagreba na međunarodnom turističkom tržištu", istaknula je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba.

Moć brendiranja destinacije kroz premium iskustva pokazuje i Maslina Resort na Hvaru koji spaja održivi dizajn, visoku estetiku i lokalnu kulturu kroz 'mindful luxury' — luksuz s dušom, svrhom i poštovanjem prema prostoru i gostu.

"Naši gosti ne traže samo smještaj, već cjelokupno iskustvo koje ih povezuje s prirodom, lokalnom kulturom i sobom samima. Upravo ta svjesna, promišljena forma luksuza ono je što čini razliku", pojasnila je Klara Šoštarić, menadžerica hotela Maslina Resort.

Kroz pojedine destinacije, poput mozaika gradi se slika premium Hrvatske, naglasili su panelisti.

"Mi vjerujemo da Hrvatska može konkurirati luksuznim destinacijama kroz personalizirano iskustvo, gdje svaki vodič, vozač i pažljivo krojen itinerar vrijede više od luksuznog hotela, jer pravi luksuz leži u osjećaju posebnosti, autentičnosti i ljudskom pristupu koji ostaje u sjećanju", kaže Giorgio Surian, direktor i suvlasnik agencije Leonidas Travel.

Istraživanje HGK donosi zaključaj da je za jače pozicioniranje u premium segmentu ključno nadograditi brend zemlje i pojedinih destinacija s vrijednostima poput ekskluzivnosti, profinjenosti, održivosti i kulturnog utjecaja.

"U prvom istraživanju o premium turizmu koje je provela HGK, ugledni međunarodni stručnjaci su ocijenili atraktivnost prirodnih resursa i kulturne baštine te kvalitetu autentične gastronomske ponude kao najkonkurentnije elemente Hrvatske na premium turističkom tržištu. Okupljanje i networking premium ponuđača ispitanici su ocijenili ključnim za daljnji razvoj premium turizma u Hrvatskoj", izložila je Sanja Čižmar, direktorica agencije 505 savjetovanje.

U popodnevnim satima proslave rođendana platforme Stories prisutni su imali priliku za umrežavanje uz glazbenu podlogu Meritasa i Jelene Radan, te uz ekskluzivan Stories Premium Gourmet Experience i osobnu prezentaciju šnenokli renomirane chefice Ane Ugarković. Istovremeno su mogli iskusiti vrhunska eno-gastronomska iskustva, uključujući Stories x Franck Premium Coffee Experience, Stina Wine Experience i Gin Artisan Experience.