Premještaju 77 grobova kako bi sagradili kolosijek pruge

- Do danas u ponedjeljak pronašli smo 77 grobova na lokaciji, nedaleko željezničke stanice u Sokolovcu, radi izmještanja posmrtnih ostataka, jer bi tik uz groblje, u širini radnog pojasa trebao prolaziti drugi kolosijek željezničke pruge od Križevaca prema Koprivnici. Pretpostavljam da ih ima još blizu 15-tak – pojasnio nam je, Krešimir Grbavac, mr. arheologije iz zagrebačke tvrtke Geoarheo, koju su angažirale Hrvatske Željeznice. Suglasnost za radove na napuštenom groblju izvođač radova je dobio od Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Uglavnom se radi o grobovima iz početka 20 stoljeća. U nekim grobovima pronađen je uz posmrtne ostatke i novac, koji su, kako nam kaže Grbavac, rodbina i prijatelji stavljali u lijes pokojnika da ima s čime otputovati. Otkapanjem pronađeni su poneki prazni grobovi a u nekima su bili samo fragmenti lubanje ili nekog drugog dijela tijela, što upućuje na to da su i prije pokušavani prenijeti posmrtne ostatke na neku drugu lokaciju. Grbavac zaključuje da su to nakon napuštanja tog groblja koje najmanje 90 godina nije imalo niti jedan ukop. Samo najstariji mještani znaju po usmenoj predaji da je na toj lokaciji koja je nekih 400 metara od stanice u Sokolovcu, u smjeru Koprivnice s lijeve strane bilo groblje. Mještanin koji živi u blizini nam je kazao da su na tom groblju sahranjivani katolici i pravoslavci jedan do drugoga.

- Nije se sa sigurnošću znalo jesu li svi posmrtni ostaci preseljeni, pa smo mi angažirani da to obavimo, kako bi trasa bila sigurna za izgradnju drugog kolosijeka prema Mađarskoj. Radi se o površni od oko 30 sa 20 metara. Prvo smo strojno skinuli metar i pol zemlje, i tek kasnije se ocrtavaju grobovi i mi to ručno kopamo. Skidajući sloj po sloj zemlje, kako ne bi oštetili građu – pojašnjava Grbavac kojemu u poslu pomaže radnik Ilija Pranjić.

Nakon što se pronađu posmrtni ostaci obilježava se svaki grob na karti, a u posebne vrećice se pohranjuju dijelovi tijela s oznakom, jer će svi biti sahranjeni u zajedničkoj grobnici u susjednom naselju, Mali Poganac. Samo na tri su groba pronađeni kameni spomenici, koji su preseljeni zajedno s posmrtnim ostacima, dok na drugima nema materijalnih dokaza, jer su bili drveni križevi koje je vrijeme „pojelo“.

Dok smo obilazili napušteno groblje, vidjeli smo šest dječjih grobova, a među njima jedan sasvim maleni, pa se može pretpostaviti da je u njega položeno tijelo mrtvog novorođenčeta. Nekoliko grobova je obzidano ciglom koja nije istrunula, pa je tako taj grob vidljiv. Očekuje se da će svi radovi biti dovršeni u narednih dan - dva, ukoliko vrijeme dozvoli. Potom će se zemlja strojevima vratiti na razinu koja je zatečena prije početka radova. Drugi kolosijek neće prolaziti ni preko i jednog mjesta gdje je nekada bio grob, već je groblje u radnom pojasu trase i kolosijek će prolaziti uz njega.