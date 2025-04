Prenamijeni da vrijedi: Uz Lovru će profitirati češki milijarder, a i brat saborske zastupnice HDZ-a

Nije bivši HDZ-ov ministar Lovro Kuščević jedini koji će dobro profitirati od novih izmjena prostornog plana male općine Nerežišća koju vodi njegov bivši suradnik i suoptuženik Svemir Obilinović. Općina jeste mala, s 800 stanovnika i u unutrašnjosti Brača, ali se njen teritorij proteže i do atraktivnih uvala na obali. Nerežišća su pravi potencijal za one koji jeftino kupuju zemljište, pa ih "pomiluje" promjena prostornog plana kada ona postanu građevinska.

A od ovih, koje stanovnici smatraju izuzetno problematičnim, trebali bi osim Kuščevića dobro proći i češki milijarder, brat HDZ-ove zastupnice, HDZ-ov predsjednik vijeća, ali i šogorica načelnikova prijatelja. Kuščević je, inače, sa sadašnjim načelnikom, nezavisnim Obilinovićem, optužen i za pogodovanje prenamjenama sebi i svojoj bivšoj supruzi i davnim prenamjenama dok je Lovro bio načelnik, a Obilinović pročelnik resornog odjela. Kuščeviću je sada prihvaćen prijedlog da još dva zemljišta koja je prebacio na sadašnju suprugu postanu građevinska, pa će ukupno dobiti oko 3.400 četvornih metara za gradnju u Nerežišćima. To novo zemljište koje će biti prenamijenjeno je odmah iza onog zbog kojeg su Kuščević i bivša supruga optuženi da su se okoristili za 2,2 milijuna kuna i na kojem su sada niknule tri vile trećeg investitora.

Još jedna izuzetno sporna prenamjena je u uvali Vela Farska. Inače, radi se uvali do koje novi nova cesta, a iznad nje je za vrijeme svog mandata Kuščević prenamijenio zemljišta fantomskim investitorima za medicinski centar koji nikada nije izgrađen. S novim promjenama, oko 2300 četvornih metara šume koja se proteže do same obale, postaju građevinska zona! Niz lokalnih stanovnika se u raspravi o planu očitovalo da se to ne radi i da je štetno i da je zemljište na samoj "punti", ali sve je odbijeno i građevinska zona je proširena. Baš to zemljište su prije dvije godine kupio Marek Dospiva, češki biznismen koji se obogatio i u privatizaciji, a Forbes mu je bogatstvo procijenio na više od dvije milijarde dolara. Zemljište je kupio s poslovnim partnerom i kad izmjene prođu, moći će srušiti šumu i graditi uz samo pomorsko dobro. Stanovnici nam kažu da je ta prenamjena prošla jer je načelnik dobar s drugim češkim bogatašem koji već ima vilu u uvali.

Iznad uvale Vela Farska zemljište ima i Nikša Rajević, brat HDZ-ove saborske zastupnice Danice Baričević iz Supetra kojoj smo već ranije otkrili da je vikendica s kojom se hvali bila bespravno izgrađena, a proslavila se i izjavom o stranim radnicima koje je nazvala "malim škurima". (mali crni, op.a). Rajević je zatražio i dobio sniženje kategorizacije šume i na dijelu zemljišta od skoro 33.000 kvadrata će moći graditi "građevine za potrebe poljoprivrednog gospodarstva u funkciji obavljanja stočarstva i poljodjelstva". Na dijelu zemlje mu to nisu mogli dopustili jer se radi o štićenom području.

I HDZ-ovu dosadašnjem predsjedniku općinskog vijeća Jakši Marinkoviću koji je u koaliciji s Obilinovićevom listom je odobrena promjena plana, pa će na parcelama ukupne površine 37.600 kvadrata na dvije lokacije moći napraviti građevine "za potrebe poljoprivrednog gospodarstva". Marinković je napisao da se zemljišta ionako koriste za Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Jedna parcela od 885 kvadrata u centru Nerežišća, tik pored Kuščevićevih će postati građevinska. Mještani kažu da je vlasnica šogorica načelnikova prijatelja kod kojeg ljetuje.

Načelnik Obilinović nam se jučer javio, ali nije htio telefonski razgovarati o kritikama građana, nego će se očitovati pisano. Samo je kratko poručio: “Teško mi je vjerovati da bi itko pomislio da sam tolika budala da bih nekom pogodovao nakon sve muke koju sam prošao ni kriv ni dužan”.

Prebacio vlasništvo na novu ženu prije prenamjene

Lovro je u brakorazvodnoj parnici dobio zemljišta bivše supruge. U vrijeme kada je krenula javna rasprava, darovao ga je novoj supruzi.

Milijarder će rušiti šumu

Marek Dospiva je češki milijarder. Kupio je šumu uz samu obalu, a sada mu se po prijedlogu plana omogućava da to bude građevna zona unatoč pobuni mještana.

Optuženik sada ponovno mijenja plan

Svemir Obilinović je bio pročelnik kada je općinu vodio Kuščević i obojica su optuženi za pogodovanje. Sada načelnik ide u nove izmjene.

Brat Danice Baričević će također moći graditi

Promjena je prošla i Nikši Rajeviću, bratu HDZ-ove saborske zastupnice Danice Baričević. Moći će graditi za potrebe poljoprivrede.

Najbrži način za dizanje vrijednosti

Prenamjene zemljišta su uobičajen način kojim se netko preko noći može obogatiti. Kupnjom livada, šikara i vinograda koje postaju izmjenama plana građevinske parcele, njihova vrijednost raste barem 10 puta ili više. Primjerice, Kuščevićima se sudi da su kupili zemljište za manje od 70.000 kuna, a nakon prenamjene je vrijedilo 2,2 milijuna kuna. Zato je uvijek važno tko je i kada kupio zemljište.