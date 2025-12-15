Preokret u slučaju vjetropark: Sud odbacio Uskokove teze

Županijski sud u Osijeku krajem listopada potvrdio je presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kojom je utvrđeno da izjava Milenka Bašića, vlasnika tvrtke Lager i investitora u vjetropark Krš Pađene, dana u intervjuu za Nacional, nije kleveta. Time je sud pravomoćno potvrdio da je Bašić govorio istinu kad je izjavio da je projekt vjetroelektrane bio izložen opstrukcijama i ucjenama, a ne pogodovanjima, kako to tvrdi Uskok u optužnici koja ni danas nije potvrđena.

Naime, Uskok je u aferi Vjetroelektrane podigao optužnicu tvrdeći da su Hrvatske šume navodno pogodovale investitoru, odnosno društvu C.E.M.P., kako bi mu omogućile dobivanje dozvola za vjetropark Krš Pađene.

Bašić je za Nacional te optužbe negirao rekavši da je projekt Krš Pađene bio izložen kontinuiranim opstrukcijama Hrvatskih šuma i Ministarstva državne imovine te da je zatražen reket od pet posto vrijednosti investicije u gradnju šumskih cesta, odnosno oko 1,5 milijuna kuna, kako bi Hrvatske šume priznale već izvedene radove. Istaknuo je da nikakvog pogodovanja nije bilo, nego upravo suprotno, projekt je bio kočen unatoč uloženih 230 milijuna eura i više od 30 ishođenih dozvola.

Sud je sad u potpunosti potvrdio da takve tvrdnje nisu klevetničke, nego da se temelje na stvarnim događajima i dokumentaciji.

Nakon više od pet godina, investitori projekta vjetroelektrane Krš Pađene, Milenko Bašić i Dragan Stipić, za 24sata kažu da pozdravljaju činjenicu da je pravosuđe Republike Hrvatske napokon utvrdilo stvarno stanje, da u ovom projektu nije bilo nikakvog pogodovanja niti zahtjeva za pogodovanjem.

- Sve naše komunikacije i sastanci s državnim tijelima bili su isključivo usmjereni na to da upozorimo na nezakonito postupanje Hrvatskih šuma i drugih institucija tijekom postupka gradnje i ishođenja dozvola. Umjesto rješavanja problema, takvo upozoravanje na nepravilnosti na kraju je rezultiralo podizanjem optužnice protiv nas - rekao je Stipić.

Nakon provedenog sudskog procesa, tijekom kojega je saslušano 15 svjedoka i predočena opsežna dokumentacija, sud je, kaže, pravomoćno utvrdio da se u slučaju vjetroelektrane Krš Pađene radilo o opstrukcijama projekta, uključujući i postupanja koja imaju obilježja ucjene. Te opstrukcije nastavljene su i nakon što je projekt ishodio više od 30 dozvola i suglasnost svih nadležnih institucija.

- Nažalost, pojedine opstrukcije traju i danas. Primjer je postupanje Ministarstva okoliša koje nakon izdanih svih uporabnih dozvola traži pokretanje izmjene građevinske dozvole što prema Zakonu o gradnji nije moguće. Zbog takvog nezakonitog postupanja podnijeli smo tužbu čiji ishod još očekujemo - zaključuje Stipić te očekuje da će pravomoćna sudska odluka pridonijeti konačnom razjašnjenju i rješavanju svih preostalih administrativnih prepreka kako bi projekt mogao nesmetano raditi.