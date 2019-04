Prepilili dio kulturne baštine u Poreču i tamo stavili bankomat

Društvenim se mrežama brzinom munje u petak navečer proširio Facebook status gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića, a koji se osvrnuo na devastaciju jednih od najstarijih vratiju u Poreču, koja se nalaze na zgradi u samom centru grada.

Vrata smještena na Trgu slobode netko je napola srezao i tamo postavio bankomat.

Peršurić navodi kako se radi o uništavanju kulturne baštine, a cijeli slučaj prijavio je policiji i Ministarstvu kulture, odnosno konzervatorskom odjelu. Pod njegov objavljen status mnogi su komentirali kako taj vandalski čin uništavanja treba kazniti, no bilo je i onih koji su prozvali da u Gradu Poreču komunalni redari ne rade svoj posao te kako se sve to moglo i spriječiti.

Status gradonačelnika Lorisa Peršurića objavljujemo u cijelosti, a hoće li se po tom pitanju sada nešto i učiniti obzirom na Uskrsne blagdane, očito tek treba vidjeti.

- Devastiran je jedan od najljepših primjeraka historicističkih vrata u Poreču koji pokazuje zastupljenost visoke razine umjetničkog obrta tijekom austro-ugarskog razdoblja. Sama vrata su pomalo bila i simbol Trga slobode od njegovog nastanka do današnjih dana. Ovakvo ponašanje i manjak poštovanja prema povijesti grada starog dvije tisuće godina me boli. Boli me kao Porečana, prije svega, a onda i kao gradonačelnika. Toliki ljudi se iz dana u dan trude svojim radom, zalaganjem, djelima i ponašanjem obogatiti i uljepšati ovaj grad koji je tu bio i bit će nakon svih nas, a dovoljno je da netko sve to zanemari i svojim postupkom dokaže koliko ne voli ni Poreč ni sve što Poreč ima. Ovo sam već prijavio i policiji i Ministarstvu kulture - konzervatorskom odjelu, kako bi netko i odgovarao za ovakvo ponašanje. Jer za ovakve devastacije svi moramo imati nultu stopu tolerancije - napisao je gradonačelnik Poreča.

