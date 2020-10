'Preporučujemo da se škole ne zatvaraju, nismo mi to izmislili'

U Zagrebu je privremeno zatvorena još jedna srednja škola, zaraženih učenika i nastavnika sve je više u svim županijama, no Radovan Fuchs ističe kako je sustav i dalje stabilan

<p>Zagrebačka Tehnička škola Ruđera Boškovića još je jedna srednja škola koja je proglasila online nastavu sljedećih deset dana. Kako nas je izvijestila ravnateljica <strong>Đurđica Fuštar</strong>, nastava po Modelu C odvijat će se do najranije ponedjeljka, 9. studenog zbog nepovoljne epidemiološke situacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj rekordnih 2776 oboljelih u jednom danu</strong></p><p>Ministar znanosti i obrazovanja ipak je u izjavi prije sjednice Vlade inzistirao na tome da bi prelazak svih škola u Model C bio loš, kako za djecu, tako i za gospodarstvco.</p><p>- Apsolutna najbolja opcija je da škole ostaju otvorene što je dulje moguće. Ako proglasimo online nastavu, to znači da sve škole, čak i u sredinama u kojima je epidemiološka situacija povoljna, moraju prijeći na taj model. No učinak na cijelu situaciju s epidemijom će biti neprimjetan. To se pokazalo i u drugim zemljama, Njemačka je proglasila lockdown, ali škole i dalje rade - istaknuo je <strong>Radovan Fuchs</strong>.</p><p>Ministar kaže kako će se svakako raditi na dodatnim mjerama, kako ističe, vjerojatno se može nešto napraviti s prijevozom, jer po svim poznatim podacima, zaraza se među učenicima širi i tako, uz obitelj. Nastavnici, kao i svi zaposlenici <strong>u školama stalno nose maske</strong>, a njihovo učestalo testiranje bilo bi teško provedivo, kaže Fuchs,</p><p>- U načelu bismo trebali testirati učitelje svakog dana. Netko će biti pozitivan onog trenutka kad se za to steknu uvjeti. Ispod dva dana se ne vidi, znači, trebalo bi ih testirati dva puta tjedno, to isto nije previše realno. No pojavljuju se sve bolji i bolji testovi, indikacije da postoje antigeni tesovi koji su sve brži i brži, ali to nije nešto o čemu mi možemo donijeti odluku - istaknuo je ministar, te zaključio:</p><p>- <strong>Pomno pratimo ituaciju</strong>, na razini županija i lokalnih zajednica. Ali pristup sve zatvoriti, ja se mogu složiti s tim, mi to tehnički možemo vrlo jednostavno provesti, ali to je loše za djecu, gospodarstvo, teško za roditelje. Škole moraju ostati otvorene dokle god je to moguće.</p>