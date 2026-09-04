Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192
POLICIJA OBJAVILA
Prepoznajete li ga? Traže ga zbog krađe parfema u Splitu
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Splitska policija objavila je fotografiju muškarca kojeg traže zbog krađe parfema u srpnju ove godine iz trgovine na adresi Ulica Josipa Jovića.
Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr - navode iz policije.
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