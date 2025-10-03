Obavijesti

News

Komentari 3
Prepoznajete li ih? U Crikvenici pokrali istu trgovinu dvaput

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: PU primorsko-goranska

Pozivaju građane da se jave policiji ako prepoznaju osobe s fotografija ili imaju bilo kakve druge korisne informacije

Dvije krađe počinjene su 9. i 27. srpnja ove godine u Crikvenici, u istoj trgovini, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Nepoznati počinitelj ukrao je različite predmete iz asortimana, piše primorsko-goranska policija. 

Foto: PU primorsko-goranska
Foto: PU primorsko-goranska

Tvrtka, koja sjedište ima u Zagrebu, ovom je krađom oštećena za više od 630 eura. Policija ima fotografije osoba koje bi mogle imati neke informacije o krađi. Pozivaju građane da se jave policiji ako prepoznaju osobe s fotografija ili imaju bilo kakve druge korisne informacije.

Foto: PU primorsko-goranska

- Sve korisne informacije građani mogu javiti policiji pozivom na broj 192 ili nazvati Policijsku postaju Crikvenica na 051/439-010 te dostaviti na adrese elektroničke pošte: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr - piše policija.

Informacije se mogu dostaviti i anonimno.

