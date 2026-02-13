Prepoznajete li mladića? Traže ga zbog razbojništva u Zaboku

Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske tragaju za počiniteljem koji je 29. siječnja 2026. godine, u trgovini u Zaboku, uz prijetnju pištoljem, počinio kazneno djelo razbojništva u pokušaju.

U vezu s počinjenjem kaznenog djela razbojništva dovodi se mlađa muška osoba, visine oko 170 cm, slabije tjelesne građe, a temeljem opisa izrađen je foto crtež nepoznatog počinitelja.

Foto: PU krapinsko-zagorska

- Molimo građane ukoliko raspolažu informacijama o nepoznatom muškarcu s fotografije, a za kojeg se pretpostavlja da je počinitelj kaznenog djela, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr. Sve korisne informacije građani mogu dojaviti i anonimno - navode iz policije.