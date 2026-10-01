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KRAĐA U ZAGREBU

Prepoznajete li muškarce s fotografija? Policija ih traži

Piše Iva Tomas,
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Prepoznajete li muškarce s fotografija? Policija ih traži
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Foto: PU zagrebačka
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Policija moli da, ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01/4617-866

Na području Medveščaka dvojica su nepoznatih počinitelja počinila kazneno djelo teške krađe u srijedu. Policija je objavila fotografije osoba za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu, priopćila je PU zagrebačka.

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Foto: PU zagrebačka


 
 - Prvi muškarac starosti između 25-35 godina, srednje tjelesne građe, visine između 170-180 cm, svijetle puti, izbrijane glave, odjeven u crnu kratku majicu, sive kratke hlače, bijele tenisice i sunčane naočale. Drugi muškarac starosti između 25-35 godina, mršavije tjelesne građe, visine između 170-180 cm, svijetle puti, kratke crne kose, odjeven u crnu majicu kratkih rukava, svijetle kratke hlače, sive tenisice i sunčane naočale - opisala ih je policija.

Foto: PU zagrebačka

Policija moli da, ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01/4617-866. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili v.pp.zagreb@mup.hr   
 

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Komentari 2
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