Preračunali se! Kamion vukao bager na labudici pa zapeli za tramvajske žice na Držićevoj

Kamion koji je prolazio križanjem Branimirove i Držićeve u Zagrebu oštetio je kontaktnu mrežu za tramvaje, izvijestili su iz ZET-a.

Bagerom je očito električne kabele te je došlo do prekida tramvajskog prometa.

ZET je odmah objavio obavijest o preusmjeravanju linija dok se kvar ne sanira.

Foto: čitatelj 24sata

- Tramvajska linija 2 vozi od Savišća Ulicom grada Vukovara, Savskom cestom i Jukićevom ulicom do Črnomerca. Linije 5 i 7 od Maksimira voze preko Trga žrtava fašizma i Glavnog kolodvora do Savskog mosta, odnosno Prečkog. Linija 6 od Črnomerca vozi redovno do Glavnog kolodvora odakle skreće u Draškovićevu te preko Trga žrtava fašizma do Kvaternikovog trga. Linija 8 vozi Mihaljevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Zapadni kolodvor. Linije 6 i 7 koje su se zatekle u Novom Zagrebu voze na relaciji Zapruđe - Arena Zagreb - stoji na ZET-ovoj stranici.

Vozače i građane moli se za strpljenje zbog moguće gužve.