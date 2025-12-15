Presedan u MIP-u: Nisu imali kvorum, odgođena odluka o skidanju imuniteta Orešković

Otkad sam predsjednik MIP-a, oko šest godina, ne sjećam se da na nekoj sjednici nije bilo kvoruma, komentirao je predsjednik MIP-a Robert Jankovics i odgodio, najvjerojatnije za siječanj, sjednicu na kojoj će se odlučivati o odobrenju za pokretanje kaznenog postupka protiv Orešković.

Na sjednicu MIP-a došao je dio zastupnika vladajuće većine, ali nije bilo nikoga iz oporbe.

Prema dostupnim informacijama, Dobroslav Paraga, nekad i sam zastupnik i predsjednik stranke HSP 1861., tuži privatno zastupnicu Orešković, zbog klevete. Navodno, sporne su mu riječi koje je izgovorila za saborskom govornicom.

S obzirom da je riječ o privatnoj tužbi, za očekivati je da će MIP postupiti kao i u svim dosadašnjim prilikama, naime, praksa mu je da u slučajevima privatnih tužbi zastupnicima imunitet 'ostaje'.

U međuvremenu, Orešković je uputila otvoreno pismo saborskim zastupnicima u kojem je zatražila da uvaže zahtjev Parage za skidanjem njezinog saborskog imuniteta.

„Unatoč tome što su se u dosadašnjoj praksi MIP-a odbijali ovakvi zahtjevi, smatram da se u ovom slučaju radi o pitanjima koja imaju puno šire društveno i političko značenje od pukog odnosa između dvije osobe u nekom sporu. Pitanja koja se postavljaju o značenju pokliča 'Za dom spremni' i djelovanju HOS-a u Domovinskom ratu postala su prvorazredna tema kojom se metodom obmanjivanja naša povijest nastoji prikazati drugačijom od onoga kakva je bila, što može uzrokovati dugoročne štetne posljedice na državu i društvo u cjelini", objavila je Orešković na svojoj Facebook stranici.

Orešković kaže i kako bi glasanjem za skidanje njezina imuniteta "poslali zajedničku poruku da se ne bojimo crnila" i da u borbi za pristojnu Hrvatsku nije sama.