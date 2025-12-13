MIP će u ponedjeljak odlučiti o Paraginu zahtjevu da skine imunitet zastupnici Orešković

Prema dostupnim informacijama, Paraga, nekad i sam zastupnik i predsjednik stranke HSP 1861., Orešković tuži privatno, zbog klevete. Navodno, sporne su mu riječi koje je izgovorila za saborskom govornicom, a koje točno, vidjet će se u ponedjeljak.

S obzirom da se radi o privatnoj tužbi, za očekivati je da će MIP postupiti kao i u svim dosadašnjim prilikama, naime, praksa mu je da u slučajevima privatnih tužbi zastupnicima imunitet 'ostaje'.

Ne želeći prejudicirati odluku MIP-a, njegov predsjednik Robert Jankovics Hini je rekao da će njegov prijedlog MIP-u biti da se Paraga i Orešković tuže kad joj mandat prođe, dakle da odbije zahtjev.

Podsjetio je na još jedan detalj.

- A za to što je (Paraga) oklevetan ili nije, izgovoreno je za saborskom govornicom, a Ustav brani zastupnike kada govore za govornicom - kazao je.