'Kolona sjećanja? Zaštitimo one koji tamo trebaju biti, neka ne idu oni koji idu samo radi sebe'

Možemo imati nepotreban gubitak života i zato apeliram da se ta mjera za 500 ljudi ukine i da se u Vukovaru slavi život pa da i zaštitimo život, zabrinuto je rekao hrvatski znanstvenik Đikić

<p>Za Kolonu sjećanja u Vukovaru Vlada je odlučila značajno olabaviti epidemiološke mjere. Preporuka je da ne bude preko 500 ljudi, a <strong>Krunoslav Capak</strong> rekao je kako ako se i pojavi koji čovjek više od 500, to neće biti problem.</p><p>Sve je to komentirao za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a573981/Ivan-Djikic-Kolona-sjecanja-da-ali-da-se-zastiti-one-koji-tamo-trebaju-biti.html" target="_blank"> N1 </a>hrvatski znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> koji je ovih dana uputio dva pisma premijeru i Vladi:</p><p>- Radi se o dvije odvojene teme, jedna je kolona sjećanja i to se u svakom slučaju treba održati i jako sam za to, ali se mora održati na temelju epidemioloških mjera da zaštitimo zdravlje ljudi koji su tamo, a to su većinom stariji ljudi, obitelji, ranjeni, borbi, suborci. Njih treba zaštititi i ne dopustiti dolazak tamo političarima i mnogima koji tamo dolaze radi sebe. Druga je tema za da se ukloni brojka od maksimalno 50 ljudi na okupljanju i tu odluku treba promijeniti jer nije utemeljena na zdravstvenim činjenicama i utječe na mogući gubitak zdravlja i života. Možemo imati nepotreban gubitak života i zato apeliram da se ta mjera ukine i da se u Vukovaru slavi život pa da i zaštitimo život - rekao je Đikić pa nastavio priču o Vukovaru:</p><p>- Organizatori tog skupa, tko god da je to, oni moraju osigurati pravilne epidemiološke mjere unutar broja koji je zakazan, ali u manjim grupama koje se mogu kretati kroz tu kolonu sjećanja. Ne samo ja, već mnogi drugi stručnjaci ćemo dati savjet da se branitelji ne izlažu. Apelirao bih da se ne igramo sa životima ljudi. </p><p>Dotakao se i razmirica unutar Znanstvenog savjeta:</p><p>- Obratio sam se premijeru i osobno i javno, želim smanjiti te sukobe koji su sad u medijskom prostoru i slanje krivih poruka. Čujemo često od članova Vlade, članova Stožera i članova Znanstvenog savjeta koji često govore potpuno neutemeljene tvrdnje o slabosti virusa. Zdravlje ljudi nema cijenu, mi smo izgubili 600 ljudi u Hrvatskoj, a na proljeće u četiri mjeseca sto ljudi. Pravilne mjere, određene zabrane koje moraju biti napravljene da spriječimo daljnje širenje virusa. Nije dovoljno da imamo stagnaciju porasta, a u isto vrijeme visok broj novozaraženih. Mi moramo imati pad novozaraženih, ovo sad je opasno i treba se prekinuti. Trebamo se boriti za istinu, točnost, znanstvene podatke i samo na taj način ćemo imati pobjedu na proljeću.</p><p>Za kraj je ponovno apelirao Plenkoviću:</p><p>- Plenković bi trebao biti iskreniji prema javnosti i kada dobije savjet od većine članova Savjeta ne bi trebao kalkulirati već upozoriti javnost. Svi koji omalovažavaju, manipuliraju i varaju s ovim virusom na kraju imaju ogromne gubitke. U Americi je sad 240 tisuća mrtvih, u Hrvatskoj ne želimo ni blizu takav scenarij. Apeliramo na premijer Plenkovića da uspostavi suradnju na temelju činjenica sa znanstvenicima - zaključio je za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a573981/Ivan-Djikic-Kolona-sjecanja-da-ali-da-se-zastiti-one-koji-tamo-trebaju-biti.html" target="_blank"> N1.</a></p>