Nacionalni stožer od 11 sati ima konferenciju za medije.

PRATITE UŽIVO:

U posljednja 24 sata zabilježeno je 525 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4633. Među njima je 1331 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 131 pacijent, petero više nego jučer.

Preminulo je 28 ljudi.

Produljenje mjera

- Iako bilježimo pozitivan trend, smatramo da još nije došlo vrijeme za ublažavanje mjera na nacionalnoj razini. Jedina je promjena u odluci o privremenoj zabrani ograničavanja prelaska granice, gdje se izuzeće od obveze PCR-a ili karantene za preboljele produžava na 6 mjeseci od cijepljenja. Zagrebački je stožer tražio produljenje mjera koje su na snazi, i to do 31. svibnja. Do određenog popuštanja može doći od 1. lipnja - rekao je ministar Davor Božinović.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak o epidemiološkoj situaciji rekao je kako je prošlog petka bilo 926 novooboljelih, a njih 1435 tjedan dana ranije. U odnosu na prošli tjedan 38,4 posto manje je novih slučajeva nego u prošlom tjednu. U Hrvatskoj je 14-dnevna incidencija 262,5, Istarska županija ima najnižu incidenciju, a najvišu Varaždinska županija.

HALMED i HZJZ zaprimili su 3336 sumnje na nuspojave cjepica protiv COVID-a, najviše na Pfizerovo, potom na AstraZenecino, Modernino i Johnsonovo.

- Pad u broju oboljelih i sad se vidi i u bolnicama. Vidimo manje primljenih, više otpuštenih i to doista veseli. I pored toga moramo biti oprezni jer oni koji su u bolnici to su teški oblici bolesti, obostrane upale pluća, ono što smo viđali u drugom valu, vidimo i na kraju trećeg - rekla je Alemka Markotić.

Rezultati pilot projekata

- Ovo što smo čuli je optimistično, ukazuje na pretpostavke da bi ova sezona mogla biti dobra. Radimo na dinamici cijepljenja i jučer smo postavili novi rekord s više od 57 tisuća utrošenih doza u danu. Ne bildam svoj imidž već važan proces cijepljenja. Želim pokazati da svatko može dati svoj doprinos - rekao je ministar Beroš.

- Imamo rezultate dva pilot projekta evenata u Hrvatskoj. Svi su rezultati negativni PCR-om s prvog projekta. Drugi projekt - vjenčanje, također nema nijedan pozitivan rezultat. Imamo još jedan pilot projekt, kongres u Istri, sa 65 sudionika. Te testove još čekamo, naknadno ćemo objaviti rezultate - rekao je Capak.

O Covid putovnicama

- Hrvatska kao turistička zemlja ima jak motiv da čim prije budemo spremni za njezinu primjenu. Naš test je bio prvi i prvi smo ga uspješno prošli, ne zato što smo bili prvi po redu, nego neki nisu bili spremni. Taj dio smo mi odradili i spremni smo. Ono što je objavljeno su zakonodavni akti na razini EU. Bitno je da potvrde nisu putni dokumenti, to su potvde koje za svaku osobu mogu na vjerodostajan način potvrditi da je osoba preboljela, da je cijepljenja ili testirana - rekao je o covid putnovcniama ministar Božinović.