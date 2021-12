Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije. Prvi se na konferenciji obratio njegov zamjenik Luka Korlaet koji je govorio o obnovi Zagreba.

- Što sve Grad radi vezano za obnovu? Podijelili smo 30 milijuna kuna potpora kroz tri poziva, mobilni timovi kontaktirali gotovo 5000 ljudi, naši stručnjaci su na ispomoći u Ministarstvu i Fondu za obnovu, brinemo za obnovu zgrada u gradskom portfelju. U proračunu je za iduću godinu avansirano 160 milijuna kuna - rekao je Korlaet.

Završen natječaj za novu upravu ZET-a

Tomislav Tomašević govorio je o završenom natječaju za novu upravu ZET-a.

- Završen je natječaj i imenovali smo novog direktora, Marka Bogdanovića. On je iskusni menadžer koji je u proteklih 20-ak godina upravljao vodećim hrvatskim kompanijama. U Đuri Đakoviću je bio i predsjednik uprave - rekao je.

Martina Jurišić nova je pročelnica Ureda gradonačelnika, izvijestio je Tomašević.

O žičari

Na pitanje kada će se otvoriti skijalište na Sljemenu, Tomašević je rekao da ne bi trebalo biti razlika u odnosu na godine ranije, a što se tiče uporabne dozvole za žičaru podsjetio je na riječi ministra prometa da bi to moglo biti do Kupa.

-Trenutno je u procesu usklađivanje pravnog okvira, vjerujem da će to vrlo brzo biti gotovo i da će Grad dobiti osmu uporabnu dozvolu za žičaru - rekao je.

O muralu: 'Djelovat ćemo u suradnji s HEP-om'

Na pitanje o muralu Slobodana Praljka koji je osvanuo na trafostanici u Novom Zagrebu, Tomašević je rekao kako se o tome već oglasio i sam HEP u čijem je vlasništvu trafostanica.

- Za sve murale su potrebne dozvole, HEP je vlasnik trafostanice i u suradnji s njima ćemo djelovati - rekao je.

Revidiranje mjere: 'Treba prekinuti začarani krug'

Gradska skupština je prošlog tjedna izglasala odluku kojom se revidira mjera roditelj-odgojitelj. Hrvatska udruga roditelja odgojitelja (HURO) je najavila da će podnijeti tužbu protiv Grada Zagreba. Tomašević je rekao kako tužbi još uvijek nema, ali da su one legitimna stvar.

- Mi smo se vodili pravnom analizom da je riječ o odluci, a ne o stečenom pravu, da se ta novčana pomoć daje kad je Grad u mogućnosti i s obzirom na financijsko stanje Skupština je donijela odluku od smanjenju naknade. Mi smo i dalje zainteresirani vidjeti na koje sve načne možemo ublažiti bilo kakve moguće negativne posljedice na pojedine korisnike - rekao je.

Poručio je kako se treba prestati vrtjeti u krug.

- Moramo prekinuti taj začarani krug, mi smo dužni osigurati mjesta u vrtićima, počeli smo sa zapošljavanjem trećih odgojitelja - rekao je Tomašević i poručio kako misle izgraditi 12 dječjih vrtića u iduće dvije godine.

Na tvrdnje da je novi šef ZET-a Bogdanović HNS-ov kadar i da je bio grobar Đure Đakovića, Tomašević je rekao:

- Vjerujemo da je on dobar odabir, nije član nijedne stranke.

Tomašević je komentirao i optužnicu protiv Gzima Redžepija.

- Tek sada počinje cijeli postupak, nama je u interesu da se raščisti sve u vezi sumnji. Teško mogu zamisliti gore stvari od ovoga - rekao je.

O obnovi

Luka Korlaet komentirao je obnovu kulturnih institucija.

- MUO i Školu za primijenjenu umjetnost treba obnoviti, procesi se objedinjavaju. Hrvatski prirodoslovni muzej? Stvar je zapela kod odabira voditelja projekta. Pokušat ćemo, dok se ne odabere, sa gradskim kadrovima pokrenuti radove, vrlo skoro. Hvatamo rok do kraja 2023. - rekao je.

Opširno je obnovu komentirao i Tomašević. Poručio je kako Fond solidarnosti može financirati samo obnovu javnih zgrada, isključivo za konstrukcijsku obnovu i ojačanje, ali ne i povratka u prvobitno stanje.

- Zagreb je aplicirao, novac je stigao, manji iznos od cijele štete koja je oko 80 milijardi kuna, dobili smo pet milijardi. Zagreb je dobio dio novca, raspisujemo natječaj, prijavljujemo i ugovaramo projekte. Tu su tri područja, obnova škola za 1.2 milijardu kuna, taj novac je rezerviran za Zagreb. Nekoliko milijuna kuna za vodoopskrbu i 800 milijuna kuna za prometnice - rekao je.

- Sve ostalo ide preko Ministarstva kulture. Mi njima prijavljujemo projekte obnove kulturnih institucija. Taj novac je na državnoj razini. Započela je sanacija 150 školskih objekata, to su mali iznosi, mali popravci. Krenulo se u cjelovitu obnovu 13 škola i jednog doma, to je i energetska obnova. Prema pravilima Fonda jedino se u tim kapitalnim projektima može financirati isključivo onaj dio konstrukcijske obnove. Razliku se mora financirati iz MPO-a ili iz proračuna. Vladu smo informirali da od 1.2 milijardu kuna možemo iskoristiti maksimalno 700 milijuna kuna, radi pravila. To nema veze s rokom. Tražili smo realokaciju tog novca za kulturne institucije, to bi trebalo biti u siječnju. Ne želimo da novac propadne. Vlada može realocirati ta sredstva. U ministarstvima su ugovorili više projekata nego što je alocirano, baš zato da novac ne propadne. Dio novca će otići i na gradske kulturne institucije, zaštićene objekte... Ovaj dio novca koji je spušten na Zagreb će ostati neiskorišten i zato smo tražili realokaciju - poručio je.