Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u Dnevniku N1 komentirao je novi proračun Grada Zagreba koji je u četvrtak prihvaćen na sjednici Gradske skupštine s 28 glasova za i 14 protiv. Oporba je utvrdila da je on nerealan, nerazvojan i nedovoljno transparentan.

- Do pola četiri je trajala sjednica, to nije toliko neuobičajeno, ali ono što je je to da gradonačelnik bude otpočetka do kraja, to sam uveo i tog se držim - rekao je Tomašević.

- Usvojili smo proračun od 15 milijardi kuna, 5 milijardi kuna otpada na gradske ustanove, tako da je proračun u užem smislu nešto veći od 10 milijardi kuna. On je veći za oko 700 milijuna kuna veći ove godine, no 700 milijuna kuna više imamo dugova ove godine, isto tako imamo povećanje izdvajanja za obnovu. Kada tako gledamo proračun, napravili smo smanjenje redovnih troškova za oko 7 posto - rekao je.

- 400 milijuna kuna ide više za plaće u ustanovama, ali koje financira država, 700 milijuna kuna je povećanje proračuna Grada Zagreba u užem smislu, a 700 milijuna kuna je više vraćanja dugova, tu je i 240 milijuna kuna više za javnu obnovu nakon potresa i 160 milijuna kuna više za privatnu obnovu. Da bismo sve to mogli morali smo redovne rashode smanjiti za oko 7 posto i to smo uspjeli - objasnio je Tomašević.

- Da je copy paste Bandićevog prihvatili bismo amandmane HDZ-a i MN 356 koji su nerealni. Naš proračun je realan i ti ekstra prihodi će biti iz tri izvora, jedan je Fond solidarnosti, zatim 400 milijuna kuna više od poreznih prihoda jer će biti veći BDP sljedeće godine u Zagrebu za taj iznos, treći izbor su ekstra prihodi iz prodaje imovine, prije svega udjeli u APIS-u, te neka srednja zemljišta i poslovni postori koji su u vlasništvu Grada Zagreba, a koji se trenutno iznajmljuju za mali novac. Najveća razlika između našeg i Bandićevog proračuna je što on to nije planirao stvarno napraviti, samo je fiktivno pokrpana proračunska rupa - rekao je.

- Paromlin je nešto što nikako en bi trebalo prodavati nego tamo realizirati neki javni objekt poput gradske knjižnice, Gredelj treba vidjeti kroz srhitektonski natječaj i ići u etapama i fazama, a Zagrepčanka je treća vrsta zemljišta koja bi se možda i mogla komercijalno prodati, međutim i za to je potrebno vrijeme, mi da cijelu sljedeću godinu provedemo na prostornoplanskoj dokumentaciji i studijama mi bi ej mogli prodati tek 2023. godine - rekao je Tomašević.

Objasnio je i zašto nema ni jedne zamjenske kuće još.

- Jer nema odluka. Nema odluka i nas to frustrira jer je Grad Zagreb imao u proračunu 80 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada i nećemo potrošiti niti jedan, ni milijun kuna nećemo od toga potrošiti za obnovu. Znate vrlo dobro da odluke o obnovi donosi Ministarstvo, odobrava ih Fond, mi kao grad moramo sufinancirati obnovu privatnih zgrada s 25% što smo osigurali, napravili smo sve što smo mogli da pomognemo institucijama, ali na kraju odluku donosi ministarstvo - rekao je.

Je li se moglo povući više novca iz fondova?

- Mi kada smo došli na vlast smo imali samo 11 milijuna kuna prijavljenih projekata kada recimo govorio o obnovi škola, od toga smo došli na 700 milijuna kuna u nekoliko mjeseci. To ne znači da obnova ne traje, radovi na školama cijelo vrijeme traju, prvo se išlo u obnovu, a onda su se radili projekti. Nažalost, zbog toga imamo problema s likvidnošću, ali smo nasreću krenuli na vrijeme s obnov i nasreću ćemo uspjeti prije isteka roka za Fond solidarnosti. Novac neće propasti, ali onaj koji je bio alociran za obnovu škola, sigurno nešto manje od pola tog novca nažalost mi ne možemo potrošiti ni za 10 godina jer nema te štete, a mi ga možemo iskoristiti isključivo za konstrukcijsku obnovu, a mi smo krenuli u cjelovitu - objasnio je.

Najveću uštedu našli su u ukidanju mjere roditelj odgojitelj.

- Smatram da nismo ništa suprotno napravili, doista smanjuje se naknada, no omogućuje se onima koji imaju status da mogu djecu upisivati u vrtiće i zapošljavati se. To je revizija mjere. Što se tiče prijave novih korisnika to smo jasno govorili da ćemo odmah zaustaviti. To je revizija mjere, jer kažem, neka prava koja dosad nisu imali će imati, mislim da je čak i protuustavno da se zabranjuje rad i da djeca idu u vrtić. To nisu stečena prava jer se ne temelje ni na kakvom zakonu, temelje se na jednoj odluci Gradske skupštine. To je novčana pomoć, ali u zadnjih pet godina kolika je ta mjera na snazi, na mjeru je otišlo 1,8 mlrd kuna, a 115 milijuna je otišlo na izgradnju vrtića. Mi smo kao Grad Zagreb dužni smo svakom djetetu osigurati kvalitetan predškolski odgoj u dječjim vrtićima u njihovom kvartu - rekao je.

- Ne samo da za prenamjenu tih prostora, odnosno za privremeni najam i zapošljavanje novih odgojitelja je bilo prijavljeno 15 milijuna kuna, sada imamo preko 75 milijuna kuna samo za vrtiće. Namjera je da se sva djeca upišu u vrtić. Planiramo gradnju 8 vrtića do 2023. godine. Jednostavno je situacija takva da smo morali prekinuti taj začarani krug jer sada je jedan od glavnih argumenata da nema mjesta u vrtićima, a nema jer se nisu gradili vrtići - dodao je.

- Neće nam se to obiti o glavu - istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

- Funkcionira onako kakav je zakonski okvir koji sam više puta kritizirao jer mislim da to nije normalno. Do kraja godine ćemo izabrati nekoliko pročelnika i to će biti prvi koje ćemo odabrati na javnom natječaju. Od 1.1. Grad Zagreb više neće imati 27 ministarstava nego 16 i nakon toga ćemo za 10 ureda moći raspisati natječaje za pročelnike i cijela ta procedura trajat će do proljeća sljedeće godine, što znači da će proći godinu dana otkako smo došli na vlast dok smo mogli izabrati pročelnike, što je neprihvatljivo - zaključio je Tomašević.