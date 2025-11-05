Presreli narko podmornicu punu kokaina, plovila prema Europi

Portugalske vlasti su presrele podmornicu usred Atlantika koja je prevozila više od 1.7 tona kokaina. Plovila je prema Iberijskom poluotoku, a zaplijenjena je proteklih dana, rekli su službenici. Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako su policija i mornarica okružili mornaricu prije ukrcaja, kako su zaplijenili drogu i uhitili četvero ljudi.

Uhićeni su članovi posade, ljudi porijeklom iz Južne Amerike. Pomorski analitički i operativni centar (MAOC) sa sjedištem u Lisabonu primio je informaciju da kriminalna organizacija priprema slanje podmornice natovarene kokainom za Europu.

Nekoliko dana kasnije, portugalski brod uspješno je locirao podmornicu otprilike 1000 nautičkih milja (1852 km) od obale Lisabona. U akciji je pomagala i britanska Nacionalna agencija za kriminal i američka Uprava za suzbijanje droga. Nakon zapljene, mornarica je priopćila da se plovilo ne može otegliti natrag na obalu zbog lošeg vremena i krhke konstrukcije, te je kasnije potonulo na otvorenom moru.