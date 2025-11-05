Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA POLICIJE

Presreli narko podmornicu punu kokaina, plovila prema Europi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Presreli narko podmornicu punu kokaina, plovila prema Europi
Foto: Portugalska policija

Portugalski brod uspješno je locirao podmornicu otprilike 1000 nautičkih milja (1852 km) od obale Lisabona. U akciji je pomagala i britanska Nacionalna agencija za kriminal i američka Uprava za suzbijanje droga

Portugalske vlasti su presrele podmornicu usred Atlantika koja je prevozila više od 1.7 tona kokaina. Plovila je prema Iberijskom poluotoku, a zaplijenjena je proteklih dana, rekli su službenici. Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako su policija i mornarica okružili mornaricu prije ukrcaja, kako su zaplijenili drogu i uhitili četvero ljudi.

Uhićeni su članovi posade, ljudi porijeklom iz Južne Amerike.  Pomorski analitički i operativni centar (MAOC) sa sjedištem u Lisabonu primio je informaciju da kriminalna organizacija priprema slanje podmornice natovarene kokainom za Europu.

Nekoliko dana kasnije, portugalski brod uspješno je locirao podmornicu otprilike 1000 nautičkih milja (1852 km) od obale Lisabona. U akciji je pomagala i britanska Nacionalna agencija za kriminal i američka Uprava za suzbijanje droga. Nakon zapljene, mornarica je priopćila da se plovilo ne može otegliti natrag na obalu zbog lošeg vremena i krhke konstrukcije, te je kasnije potonulo na otvorenom moru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025