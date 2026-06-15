'Presretač' u Splitu završio na boku, dva policajca u bolnici

Policijski presretač prevrnuo se u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 20.10 sati dogodila u Ulici Brnik u Splitu.

Kako su potvrdili iz splitske policije za Dalmaciju Danas, policijski službenici vozili su za motociklistom koji se nije htio zaustaviti na njihove znakove.

Policijski službenici su vozili za osobom na motociklu koja se nije htjela zaustaviti. Osoba je uhićena. Dvoje policijskih službenika koji su se nalazili u vozilu upućeni su na pregled u bolnicu - rekli su iz policije.

Prema prvim informacijama, policajci su zadobili lakše tjelesne ozljede. Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.