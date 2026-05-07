Presretnuto čak 347 letjelica: Rusiju potresao masovni napad

Rusija je u četvrtak izvijestila o masovnom valu napada ukrajinskih dronova tijekom noći, usred neizvjesnosti u pogledu održivosti dvaju primirja koja su najavili zaraćeni susjedi. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći presretnuto 347 dronova, što je među najvećim brojem u četverogodišnjem ratu. Objavljeno je i da su pogođene gotovo sve regije u zapadnoj i središnjoj Rusiji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu je izvijestio da je oboreno 11 dronova u trenutku dok su se približavali glavnom gradu. Grad bi trebao biti domaćin godišnje proslave Dana pobjede u spomen na pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom 9. svibnja.

Uoči obljetnice Rusija je najavila privremeno dvodnevno primirje koje se odnosi na petak i subotu. Kao odgovor, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je vlastito primirje koje je stupilo na snagu u srijedu u ponoć.

Zelenski je potom optužio Rusiju za kršenje primirja, upozorivši da će Kijev donijeti odluku o svome "u potpunosti opravdanom odgovoru".

Kako prenosi Telegramov kanal Baza, šteta na zgradama prijavljena je, među ostalim i u gradu Rževu sjeverozapadno od Moskve.

U Latviji su se dva neidentificirana drona srušila nedaleko od ruske granice, što se poklapa s ukrajinskim napadima.

Ostaje nepoznato hoće li se i Ukrajina obvezati na dvodnevno primirje koje je predložio Kremlj.

Rusija je zaprijetila odmazdom pokuša li Kijev poremetiti proslave u Moskvi, a glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova pozvala je strane diplomate da unaprijed napuste ukrajinski glavni grad.