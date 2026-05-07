Obavijesti

News

Komentari 0
MOSKVA POD NADZOROM

Presretnuto čak 347 letjelica: Rusiju potresao masovni napad

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Presretnuto čak 347 letjelica: Rusiju potresao masovni napad
Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Rusija i Ukrajina razmjenjuju optužbe usred napetosti oko primirja, dok Moskva tvrdi da su gotovo sve zapadne i središnje regije bile meta udara.

Rusija je u četvrtak izvijestila o masovnom valu napada ukrajinskih dronova tijekom noći, usred neizvjesnosti u pogledu održivosti dvaju primirja koja su najavili zaraćeni susjedi. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći presretnuto 347 dronova, što je među najvećim brojem u četverogodišnjem ratu. Objavljeno je i da su pogođene gotovo sve regije u zapadnoj i središnjoj Rusiji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu je izvijestio da je oboreno 11 dronova u trenutku dok su se približavali glavnom gradu. Grad bi trebao biti domaćin godišnje proslave Dana pobjede u spomen na pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom 9. svibnja.

USUSRET MIMOHODU Ukrajina opet napala. Pogodili važan vojni centar kod Moskve. Rusija prijeti golemim napadom
Ukrajina opet napala. Pogodili važan vojni centar kod Moskve. Rusija prijeti golemim napadom

Uoči obljetnice Rusija je najavila privremeno dvodnevno primirje koje se odnosi na petak i subotu. Kao odgovor, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je vlastito primirje koje je stupilo na snagu u srijedu u ponoć.

Zelenski je potom optužio Rusiju za kršenje primirja, upozorivši da će Kijev donijeti odluku o svome "u potpunosti opravdanom odgovoru".

Kako prenosi Telegramov kanal Baza, šteta na zgradama prijavljena je, među ostalim i u gradu Rževu sjeverozapadno od Moskve.

APEL VELEPOSLANICIMA Rusija upozorila: Evakuirajte se iz Kijeva u slučaju napada
Rusija upozorila: Evakuirajte se iz Kijeva u slučaju napada

U Latviji su se dva neidentificirana drona srušila nedaleko od ruske granice, što se poklapa s ukrajinskim napadima.

Ostaje nepoznato hoće li se i Ukrajina obvezati na dvodnevno primirje koje je predložio Kremlj.

Rusija je zaprijetila odmazdom pokuša li Kijev poremetiti proslave u Moskvi, a glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova pozvala je strane diplomate da unaprijed napuste ukrajinski glavni grad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana
ZBOG RATA U IRANU

RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana

Prihodi od poreza na vađenje prirodnih resursa u travnju su dosegnuli 12,2 milijarde dolara, a najveći dio donijela je nafta nakon skoka cijena energenata zbog sukoba na Bliskom istoku.
Ukrajina opet napala. Pogodili važan vojni centar kod Moskve. Rusija prijeti golemim napadom
USUSRET MIMOHODU

Ukrajina opet napala. Pogodili važan vojni centar kod Moskve. Rusija prijeti golemim napadom

Veliki objekt Ministarstva obrane, koji se prostire na do 200 hektara, koristi se za skladištenje i distribuciju vojnog tereta za ruske oružane snage
Rusija upozorila: Evakuirajte se iz Kijeva u slučaju napada
APEL VELEPOSLANICIMA

Rusija upozorila: Evakuirajte se iz Kijeva u slučaju napada

Moskva zaprijetila odgovorom u slučaju napada, diplomate pozvane na hitne mjere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026