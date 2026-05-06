APEL VELEPOSLANICIMA

Rusija upozorila: Evakuirajte se iz Kijeva u slučaju napada

Moskva zaprijetila odgovorom u slučaju napada, diplomate pozvane na hitne mjere

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u srijedu da je upozorilo diplomatske misije da odmah evakuiraju osoblje iz Kijeva u slučaju masovnog napada Moskve kao odgovora na svaki pokušaj Ukrajine da poremeti rusku proslavu Dana pobjede 9. svibnja. Glasnogovornica Marija Zaharova pozvala je diplomate da poslušaju upozorenje Rusije u slučaju bilo kakvog ukrajinskog napada povezanog s vojnom paradom na Crvenom trgu. "Ministarstvo vanjskih poslova snažno poziva vlasti vaše zemlje da ovu izjavu tretiraju s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju osoblja diplomatskih i drugih predstavništava iz Kijeva", rekla je Zaharova u videu objavljenom na Telegramu.

Dodala je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na sastanku Europske političke zajednice u Armeniji dao "agresivne i prijeteće izjave" o prekidu proslave Dana pobjede.

"Bilo je prisutno nekoliko zemalja Europske unije i nijedna od njih nije ukorila vođu kijevskog režima", rekla je Zaharova.

Zelenskij je komentirao rusku najavu da se komemoracije iz sigurnosnih razloga smanjuju i održavaju bez vojne opreme.

"To će biti prvi put u puno godina da si ne mogu priuštiti vojnu opremu i boje se da bi dronovi mogli preletjeti iznad Crvenog trga. To je znakovito", rekao je.

Obrat u odnosima: Mađarska vratila milijune i zlato Ukrajini
Ukrajina: Rusija je prekršila primirje koje je Kijev započeo
Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Volodimir Zelenskij u ponoć u srijedu, pri čemu su dužnosnici izvijestili o najmanje jednoj poginuloj osobi i trima ranjenima kod bojišta na sjeveru i istoku zemlje
Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu
U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje

