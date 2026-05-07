Ukrajina opet napala. Pogodili važan vojni centar kod Moskve. Rusija prijeti golemim napadom

Ukrajina je tijekom noći pokrenula masivan napad dronovima diljem Rusije, pri čemu je navodno pogođen ključni vojni logistički objekt u blizini Moskve samo nekoliko dana prije kremaljske Parade pobjede 9. svibnja, piše Kyiv Post.

Ruski kanali za praćenje i ukrajinski OSINT izvori naveli su da su dronovi ciljali proizvodno-logistički kompleks Nara u Naro-Fominsku, jugozapadno od Moskve.

Veliki objekt Ministarstva obrane, koji se prostire na do 200 hektara, koristi se za skladištenje i distribuciju vojnog tereta za ruske oružane snage. Navodni napad dogodio se dok Moskva pojačava sigurnosne mjere uoči glavnih proslava Dana pobjede predsjednika Vladimira Putina, pri čemu vlasti planiraju gašenje interneta, zatvaranje zračnih luka i ograničenja diljem glavnog grada.

Tijekom noći prijavljene su eksplozije i djelovanje protuzračne obrane u više ruskih regija, uključujući područja oko Moskve, Brjanska, Tvera, Rostova, Samare i Tule. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je 11 dronova oboreno tijekom približavanja glavnom gradu te dodao da hitne službe rade na mjestima gdje su pali ostaci letjelica. Nije spomenuo navodni napad na vojni logistički kompleks.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana tijekom noći presrela i uništila 347 ukrajinskih dronova u 20 ruskih regija, na okupiranom Krimu te iznad Crnog, Azovskog i Kaspijskog mora.

U Brjanskoj regiji dronovi su pogodili dvije stambene zgrade, pri čemu je oštećeno više od 20 stanova. Regionalni guverner Aleksandar Bogomaz izjavio je da je ozlijeđeno 13 osoba, uključujući jedno dijete.

U gradu Rževu u Tverskoj regiji dronovi su oštetili tri stambene zgrade, zbog čega je evakuirano 350 stanovnika, uključujući 60 djece, prema navodima lokalnih vlasti.

Razmjeri napada poremetili su i ruski civilni zračni promet. Rosavijacija je privremeno ograničila rad desetaka zračnih luka, uključujući moskovsku zračnu luku Vnukovo te zračne luke u Sočiju, Kazanju, Samari, Krasnodaru i Nižnjem Novgorodu.

Ruska prijetnja

Rusija je upozorila strane diplomatske misije i međunarodne organizacije da bi mogla pokrenuti „masovne odmazdne udare” na Kijev, uključujući napade na „centre donošenja odluka”, ako Ukrajina omete obilježavanje Dana pobjede u Moskvi.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova izjavila je da je Moskva poslala službenu notu stranim misijama pozivajući ih da osiguraju „pravodobnu evakuaciju” diplomatskog osoblja i svojih državljana iz ukrajinske prijestolnice.