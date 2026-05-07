RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana

Ruski porezni prihodi od vađenja prirodnih resursa više su nego udvostručeni u travnju, djelomično i zbog skoka cijena energenata na svjetskim tržištima koje je uzrokovao sukob na Bliskom istoku, objavilo je rusko ministarstvo financija. Prošli mjesec porezi na vađenje prirodnih resursa donijeli su u rusku državnu blagajnu 917 milijardi rubalja (12,2 milijarde dolara), pokazali su službeni podatci. U ožujku su ti prihodi bili iznosili 443 milijarde rubalja. Najveći dio travanjskih prihoda, u vrijednosti ekvivalentnoj oko 10 milijardi dolara, donijelo je oporezivanje nafte. Travanj je prvi mjesec u kojem se skok cijena na globalnim tržištima, uzrokovan sukobom na Bliskom istoku, u potpunosti odrazio na ruske proračunske prihode.

Moskva, saveznik Teherana, nije izravno vojno intervenirala u američko-izraelski sukob s Iranom, ali kriza na Bliskom istoku donijela joj je znatnu korist.

Velik dio te neočekivane dobiti ipak još uvijek nije pospremljen u državnu blagajnu. Vlada je oko polovine prihoda od nafte vratila domaćim naftnim kompanijama, nastojeći obuzdati skok cijena benzina i dizela na domaćim benzinskim postajama i podržati nadogradnje i popravke rafinerija.

Naftni sektor još uvijek je ključni izvor financiranja ruskog rata u Ukrajini. Kijev stoga sve češće u napadima dronovima cilja rafinerije, sustave za skladištenje nafte i izvozne terminale, nastojeći smanjiti te ruske prihode, navodi Dpa.