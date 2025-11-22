Prestižne srednje škole iz Europe i SAD-a dolaze u Zagreb

Povodom Dana međunarodnih škola, koji će se ove godine održati 23. studenog u Hotelu International u Zagrebu od 11 do 15 sati, predstavit će se vodeće srednje škole i internati iz Europe, SAD-a, ali i istaknute međunarodne škole iz Hrvatske, pružajući roditeljima i učenicima jedinstvenu priliku za informiranje o globalnim obrazovnim opcijama.

- Trend je jasan, sve je više mladih iz Hrvatske koji u srednjoj školi biraju obrazovanje s međunarodnim priznanjem. Prema našoj evidenciji, za 2025. broj upita za inozemno srednjoškolsko obrazovanje porastao je za oko 40 posto u odnosu na prošlu godinu - rekla je Lea Šegotić, viša savjetnica za privatne srednje škole i jezične tečajeve u inozemstvu u agenciji IntegralEdu.

- Roditelji prepoznaju da škole koje nude IB, američke i britanske kurikulume ne razvijaju samo akademske sposobnosti, već i poduzetnički duh, samostalnost i globalnu perspektivu – vještine ključne za buduće karijere - dodala je.

Roditelji i učenici imat će mogućnost individualnih sastanaka s predstavnicima škola, moći će doznati više o stipendijama i programima te naučiti kako izgleda učenički život u međunarodnom okruženju.

Među školama koje dolaze nalaze se ACS International School (UK), St. Clare’s Oxford (UK), International School H-Farm (Italija), Schule Schloss Salem (Njemačka) te hrvatske međunarodne škole poput American International School of Zagreb, American Academy Zagreb, Bright Horizons – International British School Zagreb, kao i Deutsche Internationale Schule Zagreb (DISZ). Programi koje ove škole nude obuhvaćaju međunarodne kurikulume poput IB Diploma Programme, britanski i američki kurikulum, čime se učenicima pruža širok izbor obrazovnih smjerova.

ACS International School ističe se dugogodišnjom reputacijom i izvrsnim rezultatima: kampus u Eghamu bilježi stopostotan prolaz na IB maturi, dok je na kampusu Cobham prolaznost maturanata u 2025. godini dosegnula 97 posto. St. Clare’s Oxford, najstarija IB škola u Engleskoj, okuplja učenike iz više od 40 zemalja i priprema ih za studij na najboljim svjetskim sveučilištima. International School H-Farm, smještena u ruralnom dijelu Italije, kombinira obrazovanje s poduzetničkim i tehnološkim iskustvom kroz blisku suradnju s H-Farm inkubatorom. Schule Schloss Salem, sa svojim dualnim programima (njemačka matura i IB), uvodi učenike u projektno učenje, volontiranje i društveno odgovorno sudjelovanje.

Među domaćim međunarodnim institucijama ističe se Deutsche Internationale Schule Zagreb (DISZ), jedna od rijetkih škola u regiji koja u potpunosti prati njemački pedagoški model. Kao dio Eurocampus zajednice, DISZ njeguje multikulturalno okruženje i pruža jaku akademsku podlogu, kao i kulturnu širinu koja učenike priprema za studij i karijeru u međunarodnom okruženju. Za hrvatske učenike koji žele međunarodno obrazovanje u svojoj zemlji, na sajmu će se predstaviti i American Academy Zagreb, American International School of Zagreb (AISZ) i Bright Horizons – International British School of Zagreb. Ove škole kombiniraju lokalnu dostupnost i međunarodne standarde, nudeći programe poput IB Diploma Programme, A-Levela i američkog kurikuluma, uz naglasak na kritičko razmišljanje, STEM, kreativnost i globalnu svijest.

„Svake godine dob djece koja odlaze u jezične kampove se smanjuje. Primjerice, 2022. prosječna dob je bila 16,1 godina, 2023. 15,5, 2024. 14,7 godina, a ove godine dodatno se smanjila na 14,1. I roditelji postaju svjesniji koliko iskustvo boravka u inozemstvu utječe na razvoj samostalnosti djeteta, otvorenost prema drugačijim i novim kulturama, razumijevanje i toleranciju pa se i sami odlučuju na iskustvo ljetnog jezičnog kampa kod sve mlađe djece“, kaže Lea Šegotić. Osim za kampove, snažno je porastao interes i za srednjoškolske razmjene, a u fokusu učenika koji bi htjeli ići na razmjene više nije samo SAD, već i druge zemlje poput Irske, UK, Španjolske ili skandinavskih zemalja.

Sudjelovanje na Danu međunarodnih škola je besplatno, a za isto se potrebno prijaviti ispunjavanjem obrasca na službenim stranicama. Program ove godine organizira IntegralEdu, najveća savjetodavna agencija koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a urede ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak zemalja svijeta, a usluge pruža djeci i mladima, ali i odraslima zainteresiranima za obrazovanje ili usavršavanje u inozemstvu.