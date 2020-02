Prestižno događanje Poslovnog dnevnika za 50 odabranih...

Jako vam je lijep ovaj event, morat ću i ja to napraviti uskoro za svoje partnere. Ta se rečenica mogla puno puta čuti u četvrtak, na ekskluzivnom predstavljanju redizajniranog portala i tiskanog izdanja Poslovnog dnevnika u Dubrovniku, od uzvanika koji su poslovnim letom Croatia Airlinesa došli na jug okupan suncem.

Iako je mnogima bilo teško organizirati slobodan dan usred radnog tjedna, gosti su se složili s tim da im je ovo baš trebalo. Ugodan let unatoč buri, koktel uz more u Gradskoj kavani Arsenal, ćaskanje s kolegama i suradnicima, i sjajna večera uz promotivan film Poslovnog dnevnika koji je bio ne samo informativan već i zabavan, sve to dobro je došlo da razbije njihov užurban ritam. Ekipa se opustila.

Danas sam jako ponosna na Poslovni dnevnik, istaknula je Andrea Borošić, direktorica i članica uprave Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.

– Kada sam u Poslovni stigla 2013. godine bilo mi je neobično jer sam došla iz tabloidnog novinarstva i imala sam veliki respekt prema brendu kao sto je Poslovni dnevnik. Ipak, imala sam sreću da sam naišla na jednu kvlitetnu ekipu s kojom sam zajedno uspjela promijeniti biznis model i razviti model event menadžmenta koji je danas bitan financijski faktor, naglasila je Borošić.

– Upravo taj ‘know how’ pomogao je i u rekonstrukciji Večernjeg lista koji je također došao pod moje okrilje 2016 godine. Sve to ne bi bilo moguće bez naših partnera jer bez financijske podrške ne ide ni u tvrtkama, ni na tržištu. Čitajte nas klikajte nas i nadamo se da ćete se danas provesti ugodno, a Poslovnom dnevniku želim još niz sretnih godina i duboku i sretnu starost, poručila je je Andrea Borošić, direktorica i članica uprave Večernjeg lista.

Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika pokušao je pojasniti uzvanicima kako nastaju svi naši sadržaji.

– Ukratko, to su kreativni, pomalo obrnuti čudaci koji svaki dan nekako uspiju proizvesti 20 do 30 stranica novina i preko 40 tekstova na portalu i odrade stotinjak projekata, okruglih stolova i konferencija. Svi mi zajedno, uprava i urednici, mi dolazimo i odlazimo i nismo toliko važni nego oni u Zagrebu koji proizvode sadržaj. Vi ste tome svemu podrška i na tome vam neizmjerno hvala. Jedino što mogu poželiti je da to tako i ostane, i nadam se da će vam ovaj dan ostati jedna lijepa uspomena, naglasio je Nišević.

Urednica portala Poslovni.hr Tina Lakić istaknula je kako se redizajniranim portalom postiglo da tekstovi, odnosno sadržaj dođu u prvi plan, da čitateljima bude sve pregledno i da na najbrži mogući način dođu do vijesti i analiza koje ih zanimaju.

– Reakcije na novi dizajn su jako pozitivne i one nam govore da ćemo zadržati naše vjerne čitatelje, ali i steći puno novih, zaključila je urednica portala.

Da let protekne što ugodnije uz osoblje Croatia Airlinesa pobrinula se i ekipa Poslovnog koja nam je na letu podijelila simpatične paketiće za sigurnost, s tabletama protiv glavobolje uzrokovane eventualnim turbulencijama. Poslovni dnevnik danas je osigurao i posebnu uslugu za ostale putnike na našem letu, uz pjenušavi rose i čokoladni kolač. Nakon što nas je vješta pilotska ekipa Croatia Airlinesa uspješno prizemljila u danas izrazito vjetrovit grad zaradivši buran pljesak, po dolasku u Dubrovnik, ekipu Poslovnog dnevnika i ugledne goste u Gradskoj kavani Arsenal primio je i pozdravio gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

“Drago mi je da je Dubrovnik imao priliku ugostiti velik broj ljudi iz poslovnog svijeta, ali i političara, gradonačelnike i župane. Drago nam je da ćete se družiti u našem gradu, što nam je svojevrsna čast. Poslovni dnevnik pratim godinama, svaki dan, i moram priznati da ga pratim na portalu, posebno na mobitelu, i da već bar pet godina nisam primio tiskane novine”, priznao je gradonačelnik Franković.

Nakon 15 sjajnih godina Poslovnog dnevnika, obilježenih vrhunskim novinarstvom te profesionalnim pristupom gospodarstvu, businessu i politici, te nakon višemjesečnog uzastopnog obaranja vlastitih rekorda čitanosti portala Poslovni.hr, u 2020. godinu ulazi u novom ruhu!

Kako ste već sigurno primijetili, sadržajno znatno bogatija naslovnica, novi izgled foruma, atraktivnija oprema članaka, video sadržaj i nova mobilna aplikacija samo su neki od mnogobrojnih aduta koje vam donosi najčitaniji poslovni portal Poslovni.hr.

Prepoznatljiv vizualni identitet Poslovnog dnevnika od danas je unaprijeđen s još boljim korisničkim iskustvom, preglednošću te nizom tehničkih poboljšanja.