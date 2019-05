'Krvava Nuša' u zatvor ide na 12 godina: Ubila bivšeg dečka

Završne riječi optužbe i branitelja na Županijskom sudu u Varaždinu protiv Nuše Bunić završile su u ponedjeljak. Nju terete da je ubila bivšeg dečka Nikolu Tureka prije dvije godine.

13.21 - Roditelji Nuše Bunić smatraju da je presuda zapravo linč i medijski pritisak. Roditelji Nikole Tureka nisu htjeli komentirati. U tom trenutku se pojavila i majka Nuše Bunić.

- Za ovo ste sve vi novinari krivi - ljutito je rekla.

- Znate li išta o Nikoli Tureku iza svega ovo? Zašto njegovi roditelji skivaju sve ovo? - upitala je i pozvala sve da "pišu istinu" te da je ovo "linč koji je neviđen na svijetu".

- Teško mi je govoriti jer ga nema, najrađe bi da je tu. Mislite da ja ne osjećam, da nemam srce? - rekla je. Roditelji Bunić rekli su da su sve dokaze priložili, no da je zbog pritiska medija odlučeno kako je odlučeno.

13.16 - Nušin otac dozivao ju je, no ona nije reagirala.

- Samo da pozdravim dijete - rekao je.

13.13 - Propisana joj je kazna od najmanje pet godina, a može se izreći i do 20 godina. Sud je uzeo u obzir njezinu dob, ali i dob Nikole Tureka. Također, sud ju je oslobodio troškova jer ne radi i uzdržavaju je roditelji. Produžen joj je i istražni zatvor. On može trajati do 15. lipnja ove godine, a do pravomoćnosti još jednu trećinu.

13.11 - Nuša Bunić optužena je za ubojstvo s izravnom namjerom. Sud tvrdi kako je bila svjesna obilježja kaznenog djela ubojstva. Iako je imala neke ozljede nakon kobne noći, nije utvrđeno odakle joj niti je ona uspjela dokazati da je napadnuta.

13.05 - Sud nije prihvatio obranu Nuše Bunić jer je u dijelovima kontradiktorna. Ona je svojim pasivnim stavom onemogućila sudu da izvrši provjeru obrane. Nije sudjelovala ni u rekonstrukciji. Sud je mišljenja da obranu nije iznosila kako se ne bi zapetljala u svojim tvrdnjama. Psihijatrijski vještak primijetio je da na pitanja odgovara bez emocionalnog angažmana te da boluje od graničnog poremećaja ličnosti.

Prvo je govorila da je napadnuta, pa da ju je htio silovati, a kazneno djelo koje spominje spada pod bludne radnje, pojasnio je sud. Ona opisuje da je uzeo nož iz auta, da su se valjali po travi, bacio ju na haubu auta i da se praktički nabio na nož kada je navalio na nju. No, rana koju je zadobio je nastala zamahom noža, gotovo pod pravim kutem i jednim ubodom.

Vještaci nisu mogli reći je li do ozljede došlo izvan ili u vozilu, no smatraju da je najvjerojatnije nastala izvan.

13.00 - Nuša Bunić proglašena je krivom i dobila je 12 godina zatvora. U tu kaznu uračunava se vrijeme od uhićenja 15. lipnja 2017. Produljuje joj se istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnosti presude. Od ubojstva je, zbog vještačenja, prošlo gotovo dvije godine. Iako se u početku branila šutnjom, svoju obranu je dala nakon godinu i pol dana napismeno.

12.52 - Na sud su stigli roditelji Nikole Tureka i roditelji Nuše Bunić. Optuženu zastupa odvjetnik Domagoj Krpina, a obitelj Turek Tomica Kos. Predsjednica sudskog vijeća je Ljiljana Kolenko.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema optužnici, nakon što je Tureka ubola nožem, Nuša je pobjegla s mjesta događaja, a ranjeni Nikola pokušao je autom doći do bolnice. Međutim, zbog obilnog krvarenja je pao u šok i dobio moždani udar. Onesviještenog ga je u Kumičićevoj ulici u Varaždinu pronašao prolaznik, te je prevezen u varaždinsku bolnicu. No, zbog teških je ozljeda, dva dana kasnije preminuo u bolnici.

Nuša Bunić se nakon uhićenja, gotovo već dvije godine nalazi u istražnom zatvoru u Varaždinu. Suđenje je od početka zatvoreno za javnost.

Za ubojstvo Nikole Turića mogla bi dobiti od pet do 15 godina kazne.

