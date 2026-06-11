Presuda Suda EU-a: Banke ne smiju automatski odbiti klijente samo zbog američkih sankcija

Uvrštenje na američki popis sankcija samo po sebi nije dovoljno za odbijanje otvaranja bankovnog računa u Europskoj uniji, presudio je u četvrtak Sud Europske unije u sporu koji je uključivao slovensku banku. Godine 2022. slovenska banka - navedena u sudskoj odluci kao Nova kreditna banka Maribor, od tada preuzeta od OTP Grupe - odbila je otvoriti osnovni račun potrošaču, u odluci navedenom samo kao LH, koji je bio uvršten na popis sankcija američkog Ureda za kontrolu stranih imovina (OFAC), koji provodi ekonomske i trgovinske sankcije, rekao je sud. Potrošač nije osuđen za kazneno djelo koje je dovelo do njegova uvrštenja na OFAC-ov popis i nije podvrgnut sankcijama koje su nametnuli Ujedinjeni narodi, Europska unija ili Slovenija, naveo je sud.

Sud je dodao da svaki zakoniti stanovnik EU-a može otvoriti i koristiti osnovni bankovni račun, iako to pravo podliježe usklađenosti s pravilima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Uvrštenje na OFAC-ov popis ili bilo koji drugi popis sankcija treće zemlje može se uključiti kao relevantni čimbenik pri određivanju rizika od pranja novca i financiranja terorizma, naveo je sud.

No "samo uvrštenje imena klijenta na OFAC-ov popis, ili na bilo koji drugi popis te vrste koji je sastavila treća zemlja, automatski ne zabranjuje banci uspostavljanje poslovnog odnosa s tim klijentom", priopćio je sud.

Američko Ministarstvo financija i OTP Grupa nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.