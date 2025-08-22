Obavijesti

News

Komentari 9
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Presuda sutkinje Mirele Prstec Batarelo je politički pamflet

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Presuda sutkinje Mirele Prstec Batarelo je politički pamflet
Foto: HRT/Screenshot

Našla je svaki razlog zašto ne treba kazniti mladića koji uzvikuje “ZDS”, kao što je arbitrarno ocjenjivala motive pod kojima je mladić vikao taj pozdrav

Gotovo da nema argumenta kojeg se sutkinja Prekršajnog suda Mirela Prstec Batarelo, inače supruga klerikalnog aktivista Vice Batarela, nije uhvatila kako bi odbacila policijsku prijavu protiv mladića koji je večer uoči Thompsonova koncerta u kameru HTV-a viknuo “Za dom spremni”. Pozvala se na nasljeđe HOS-a, za koje navodi kako je bilo “okosnica otpora velikosrpskim snagama”, ustvrdila kako nema poveznice između ustaškog pokreta i prijavljenog mladića koji viče “ZDS”, besjedila o “radosnom iščekivanju koncerta” i “euforiji radosti”, konstatirala kako nije narušen javni mir građana niti je to predstavljalo “izraz rasističke ideologije”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine
VELIKA PROMETNA NESREĆA

Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine

Kako neslužbeno doznajemo, 10 je ozlijeđenih od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti 2 godine te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025