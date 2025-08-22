Našla je svaki razlog zašto ne treba kazniti mladića koji uzvikuje “ZDS”, kao što je arbitrarno ocjenjivala motive pod kojima je mladić vikao taj pozdrav
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Presuda sutkinje Mirele Prstec Batarelo je politički pamflet
Gotovo da nema argumenta kojeg se sutkinja Prekršajnog suda Mirela Prstec Batarelo, inače supruga klerikalnog aktivista Vice Batarela, nije uhvatila kako bi odbacila policijsku prijavu protiv mladića koji je večer uoči Thompsonova koncerta u kameru HTV-a viknuo “Za dom spremni”. Pozvala se na nasljeđe HOS-a, za koje navodi kako je bilo “okosnica otpora velikosrpskim snagama”, ustvrdila kako nema poveznice između ustaškog pokreta i prijavljenog mladića koji viče “ZDS”, besjedila o “radosnom iščekivanju koncerta” i “euforiji radosti”, konstatirala kako nije narušen javni mir građana niti je to predstavljalo “izraz rasističke ideologije”.
