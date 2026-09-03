Presuda tati i sinu iz skandala oko supruge bivšeg 'vatrenog': Kažnjeni za otmicu i prijetnje!

Nakon deset godina stigla je nepravomoćna presuda za aferu o kojoj su pisali gotovo svi mediji u Hrvatskoj, ali i u Velikoj Britaniji i šire. Riječ je o otmici Anite i Dragane Dražić, žena koje su, kako piše u presudi, imale saznanja o ljubavnoj vezi supruge jednog bivšeg 'vatrenog' i Karlovčanina Daria Torbića (35).

Dariju Torbiću sudilo se zbog lišavanja slobode Anite Dražić, dok se njegovu ocu Damiru Torbiću (67) sudilo zbog lišavanja slobode Dragane Dražić. Sve se odvijalo 2016. godine. Anita Dražić tada je britanskom tabloidu The Sun, ispričala da je bila žrtva Torbićeve otmice, a potom je taj iskaz ponovila i policiji.

Kako piše u presudi, oni su se 29. ožujka 2016. godine, oko 13:30 sati u Zagrebu, zajedno i dogovorno, u nakani da spriječe Anitu Dražić i Draganu Dražić da se sastanu s Mariom Mamićem i da mu, kao prijatelju i menadžeru bivšeg 'vatrenog', iznesu svoja saznanja o ljubavnoj vezi između Daria Torbića i supruge tog nogometaša, osobnim automobilom marke BMW X6 dovezli do caffe bara u Zagrebu.

Obojica su prišla stolu za kojim su sjedile, nakon čega je prvooptuženi počeo vikati na Anitu Dražić govoreći joj: "Što ćeš ti i kome ići pričati", te je u zid bacio bočicu s vodom koja se nalazila ispred nje na stolu. Drugooptuženi im je rekao: "Nemojte nešto pokušati, netko će stradati", a potom su prvooptuženi i drugooptuženi zajedno uhvatili Anitu Dražić za ruke te ju, protivno njezinoj volji, izveli iz caffe bara i ugurali na stražnje sjedalo osobnog automobila kojim su se dovezli.

Drugooptuženi se potom vratio u caffe bar do Dragane Dražić te ju, također držeći za ruke, izveo van i ugurao na stražnje sjedalo navedenog automobila. Nakon toga obojica su ušla u vozilo kojim je upravljao prvooptuženi Dario Torbić te su ih, protivno njihovoj volji, odvezli na područje Sljemena.

Zagreb: Dario Torbi? pušten je iz istražnog zatvora u Remetincu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tijekom vožnje drugooptuženi je Aniti Dražić govorio da će je politi solnom kiselinom, dok joj je prvooptuženi govorio da ona kvari njegovu kombinaciju koja će mu propasti i u koju on dugo ulaže. Obojica su joj govorila: "Šta ti radiš, s kim ćeš pričati, što ćeš ti kod Mamića, nastradat ćete, prolit će se krv".

Kada su zaustavili automobil, obojica su Anitu i Draganu Dražić izvukli iz vozila, gdje su Aniti Dražić nastavili upućivati prijeteće riječi, govoreći joj da će se osvetiti njezinim djetetu ukoliko bude razgovarala s Mariom Mamićem. Prvooptuženi Dario Torbić potom ju je rukom primio za donju čeljust, ponovno joj naredivši da ne smije ni sa kim razgovarati. Objema su rekli da paze što rade i da ne smiju nikome ništa govoriti, nakon čega su Aniti i Dragani Dražić naredili da ponovno uđu u automobil, što su one u strahu i učinile. Potom su ih odvezli natrag do caffe bara, gdje su ih pustili na slobodu, piše u presudi.

Zagreb: Po?elo su?enje Damiru i Dariju Torbi?u zbog protupravnog oduzimanja slobode | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Time su počinili kaznena djela protiv osobne slobode. Dario i Damir Torbić osuđeni su na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Izriče im se uvjetna osuda te izrečena kazna zatvora neće biti izvršena ukoliko u roku od pet godina ne počine novo kazneno djelo.

Prvooptuženi Dario Torbić u svojoj je obrani izrazio kajanje i žaljenje zbog počinjenog.

- Oštećenicama sam nadoknadio štetu povezanu s događajima koji su predmet ovog postupka. U međuvremenu sam i promijenio svoj život - izjavio je na sudu. Drugooptuženi Damir Torbić također je izrazio žaljenje i kajanje te naveo da je oštećenicama nadoknađena šteta. Kazao je i da se događaji poput ovih sigurno više neće ponoviti.

Sud je optuženicima naložio dužnost snašanja troškova ovog kaznenog postupka u paušalnom iznosu od po 500 eura svaki koji iznos odgovara kako složenosti i trajanju ovog kaznenog postupku tako i imovinskim prilikama optuženih.