Pretežak je križ, ali Saša će uspjeti jer mu baš svi pomažu

Danas nam je cilj doći do Jaske, sutra blizu Zagreba, a u četvrtak do 11 sati biti na Markovu trgu.

Rekao nam je to Riječanin Saša Pavlić (43), koji od subote pješači od Rijeke do Zagreba, noseći pred Vladu 20- ak kilograma težak drveni križ. Ponukan je time što država novac za kupnju aviona ima, dok za bolesnu djecu nema.

- Zdravlje nas služi, no da nema Marina, sam ne bih mogao ovo izvesti. Prezahtjevno je. Danas je on odradio većinu nošenja i olakšao mi da možemo doći do cilja, a to je nabitnije, gdje nas čekaju roditelji. Oni su puni nade i nadam se da ih kao društvo nećemo razočarati - rekao je Saša.

U ponedjeljak mu se priključio riječki aktivist Marin Miočić Stošić (68).

- Došao sam Sašu podržati, no kad sam vidio da mu stopalo i zglob ne izgledaju dobro te da bi akcija bila upitna, odmah sam odlučio pomoći mu nositi križ - kaže Marin.

Ekipa 24sata im je osigurala potrebne stvari. U utorak im se pridružio i Zagrepčanin Martin Orešković. I sam je otac pa je osjetio potrebu pomoći u ovoj akciji - spremno je ponio križ.