Pretežno oblačno s kišom, HAK upozorava na skliske kolnike

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje osim u Dalmaciji, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba pozivajući vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama 

<p>U većini krajeva Hrvatske u petak će biti pretežno oblačno s kišom, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj moguće obilnijom, a popodne će se sa zapada djelomično razvedriti, no lokalno je još moguć pokoji pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda. </p><p>U Dalmaciji u prvom dijelu dana bit će djelomice sunčano, zatim nestabilnije uz mjestimičnu kišu najprije na sjeveru.</p><p>Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na južnom dijelu većinom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 22, na Jadranu od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.</p><p><strong>Oprez, mokri kolnici!</strong></p><p>Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje osim u Dalmaciji, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivajući vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Mogući su odroni. </p><p>U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista pa HAK vozače ostalih vozila upozorava da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze na tu kategoriju sudionika u prometu i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.</p><p>Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola prilikom prelaska državne granice na većini su graničnih prijelaza moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.</p><p>Brzobrodska linija 9604S Split-Hvar kreće s plovidbom od 17. srpnja, s polascima u 13 i 19,30 sati iz Splita te 14,45 i 21 sat iz Hvara.</p><p>Zbog aktualne situacije s epidemijom korona virusa, Jadrolinija odgađa početak plovidbe na komercijalnoj brzobrodskoj liniji L9811S Dubrovnik–Korčula–Hvar–Bol-Split do 24. srpnja. Željeznički putnički prijevoz teče uglavnom redovito.</p>