Pretresli su Remetinec jer su dvojica umrla od predoziranja?

Mlađa punoljetnica prošlu srijedu vratila se sa suda u Remetinec. Nekoliko sati kasnije bila je bez svijesti. Djevojku su hitno iz zagrebačkog zatvora Remetinec prevezli u Bolnicu za osobe lišene slobode (BOLS) u Svetošimunskoj. Liječnici su joj uspjeli spasiti život. Sumnja se da se djevojka predozirala, a doznajemo da to nije prvi slučaj posljednjih mjeseci.

Dvojica muškaraca u kolovozu, kako.doznajemo, preminula su, a sumnja se na predoziranje tabletama,

Neslužbeno saznajemo kako je jedan od tih zatvorenika umro u Remetincu, a drugi u BOLS-u. Jedan od njih je s još jednim zatvorenikom u srpnju u BOLS-u sudjelovao u napadu na trećeg zatvorenika. Napad je bio toliko brutalan da je žrtva gotovo ostala bez oka.

Foto: Slavko Midžor

Nakon smrti dva muškarca u Remetincu, neslužbeno doznajemo, nadležni su digli sve pravosudne policajce na noge i krenulo se u pretragu zatvora. Tražili su drogu i tablete, a zatvori su, neslužbeno doznajemo, prepuni tableta. Od onih koje koriste ovisnici o opijatima do onih za smirenje. Iz Ministarstva pravosuđa nisu nam dostavili podatke o tome koliko se godišnje tableta potroši i koliko to stoji, no cijena u zatvoru im je mala pa upućeni kažu kako to, prema zakonu o ponudi i potražnji, znači da ih ima puno. Naime, tablete su u zatvorima određena valuta. Mogu se prodavati za gotovinu, njima se mogu plaćati određene usluge ili ih se može mijenjati za cigarete. Zbog toga se i oni zatvorenici ili pritvorenici kojima tablete i ne trebaju često žale na neke nepostojeće simptome kako bi ih dobili. Kako u sustavu nedostaje liječnika koji bi mogli kvalitetno pregledati zatvorenike, a prigovore pravosudnih policajaca da neki to zloporabe nadređeni ignoriraju, tablete se dijele, neslužbeno doznajemo, šakom i kapom.

U Ministarstvu pravosuđa negiraju da je bilo predoziranja.

- Prema službenim evidencijama koje vodi Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa od početka kolovoza 2019. godine nije zabilježen ni jedan slučaj predoziranja zatvorenika u kaznionicama i zatvorima- odgovorili su na naš upit o tome koliko se zatvorenika predoziralo te koliko ih je od toga preminulo. Dodaju kako je tijekom prvih osam mjeseci 2019. godine preminulo 15 zatvorenika. Od toga u jednom slučaju radilo se o samoubojstvu. Tijekom 2018. godine u kaznenim tijelima Republike Hrvatske preminulo je 18 zatvorenika - 15 prirodnom smrću. A trojica su se ubila.