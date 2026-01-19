Pretukao je vojnika u Požegi i ostavio ga da umre. Potvrdili su mu četiri i pol godine zatvora!

Visoki kazneni sud odbio je žalbu Mateja K. (23) na presudu kojom je na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu u svibnju prošle godina nepravomoćno osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora jer je mladom vojniku Jakovu Bočkaju (20) nanio ozljede od kojih je preminuo.

Sve se odvijalo 15. travnja 2023. oko 02.15 sati na parkiralištu na Trgu Svetog Trojstva u Požegi. Nakon što su se njih dvojica posvađali i nakon što je Jakov Bočkaj udario nogom u njegov parkiran Volkswagen Passat i udubio mu lim udario ga je šakom u glavu i oborio na tlo. Bočkaj se pridigao, no Matej ga je ponovno oborio na tlo i najmanje četiri puta ga udario šakom nakon čega ga je još udario nogom u glavu. Ostavivši ga da leži, sjeo je u svoj auto i udaljio se, a Bočkaj je, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, pogledao teškim ozljedama.

Prema presudi, koja je sada potvrđena, mora platiti i 2.800 eura troškova postupka te 600 eura sudski paušal. U izrečenu kaznu uračunava mu se i oko mjesec dana koliko je proveo u istražnom zatvoru.

- Ne smatram se krivim - rekao je na sudu optuženi koji je u vrijeme događaja bio mlađi punoljetnik.

Njih su dvojica dugogodišnji prijatelji, a kobne večeri Matej je dovezao neke prijatelje i Jakova u Požegu. Bili su u kafiću i pili gemišt, a kada su krenuli kući njih dvojica su se posvađali još u autu. Jakov je izašao i jako zalupio suvozačeva vrata te još udario nogom u bočnu stranu njegova auta tako da je ostala udubina od deset centimetara. Matej mu je prišao i pitao ga što to radi, a on ga je pitao želi li da to popravi. Došlo je do naguravanja u kojemu su međusobno izmjenjivali udarce, a nakon što je Jakov pao na tlo udario ga je još dva puta.

- Samo sam ga htio zaustaviti. Vrijeđao je moju bolesnu majku i uništavao mi auto. Kajem se i žao mi je što se sve tako dogodilo, nisam htio da završi na Hitnoj, užasno mi je žao zbog toga što sam učinio njemu i njegovoj obitelji - branio se Matej.

Cijel sukob je trajao oko 5 minuta, a nakon toga, ispričao je optuženi na sudu, sjeo je u auto i napravio krug oko parkinga. Vidio je da Jakov i dalje leži u istom položaju nakon čega je parkirao auto i otišao provjeriti kako je. Kad je došao do njega vidio je da ne daje nikakve znakove. Okrenuo ga je na bok, šamarao ga, zaustavio prolaznika i uzeo od njega vodu i polijevao Jakova. U strahu je rekao da mu je netko pretukao prijatelja.

Sud je saslušao i tog svjedoka koji je rekao da je stao na parkiralište na trgu i izašao iz auta nakon čega je vidio ozlijeđenog mladića

kako bez svijesti leži na tlu i teško diše. Uzeo je vodu iz auta i da o je optuženiku koji je ozlijeđenog polio po licu.

- Rekao sam da treba zvati hitnu, a on je rekao da ne treba. U blizini na trgu su bila dva policajca pa sam ih pozvao, a ubrzo je došla i hitna no tad se Jakov nije više ni micao - ispričao je svjedok.

Sukob Jakova i Mateja snimila je i nadzorna kamera s zgrade Fine te se na snimci vidi kako je Jakov zalupio vrata automobila u kojem je sjedio Matej nakon čega je nogom udario u auto. Optuženi tad izlazi i udara ga šakom, a kad se počeo pridizati u hrvanju ga je oborio na tlo i udario ga još četiri puta šakom i dva puta nogom. Potom sjeda u auto i vozi se, a nakon nekog vremena se opet vraća.

Analiza krvi i urina pokazala je da su oboje, i okrivljeni i žrtva, u to vrijeme bili trijezni.

Iako je predstavnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad predlagao primjenu Zakona o sudovima za mladež i izricanje odgojne mjere, sud je prihvatio mišljenje stručne suradnice kako je riječ o emocionalno zreloj osobi, koja je tad trebala navršiti 22 godine, a eventualne odgojne mjere koje bi sud odredio mogle bi se primjenjivati do 23 godine čime se ne bi postigla njihova svrha. Zbog toga su odlučili primijeniti odredbe Kaznenog zakona.

Otegotnim mu je cijenjeno pretjerana reakcija na povod sukoba, činjenica da je prvi započeo fizički sukob, upornost u zadavanju udaraca iako žrtva ne pruža otpor kao i što se udaljio ne pozvavši Hitnu pomoć. Također, roditeljima nije iskazao sućut niti im se uopće obratio nakon onoga što je učinio.

Olakotna mu je bila mlada dob jer je u vrijeme počinjenja imao 20 godina, završio je srednju školu, zaposlio se, bavi se sportom, a prije događaja nikad nije bio u sukobu s zakonom. Pokazao je brigu za zdravstveno stanje Bočkaja jer je njegove prijatelje odvezao u bolnicu te se raspitivao o njegovu stanju.

Protiv takve nepravomoćne presude Matej se žalio putem odvjetnika između ostalog tvrdeći da sud nije naveo zašto nije prihvatio mišljenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad te da nisu uzeli u obzir da je optuženik u vrijeme počinjenja postupanjem Jakova Bočkaja bio doveden u stanje jake ljutnje i razdraženosti.

- To što je pokojni Jakov Bočkaj optuženika verbalno provocirao čitavu večer, ne opravdava njegove radnje, upornost i agresivnost da ga na smrt pretuče, odnosno da reagira posve neprimjereno u odnosu na provokaciju oštećenika. Opravdano je prvostupanjski sud ispravno zaključio da je reakcija optuženika na postupak Jakova Bočkaja, koji mu je nakon kraće verbalne prepirke nogom udario u njegov automobil, što je dovelo do manjeg udubljenja lima, bila pretjerana i neprimjereno agresivna - navodi, između ostalog, Visoki kazneni sud u svojoj odluci.