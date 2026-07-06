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Brutalan obračun

Pretukli muškarca ispred kluba u Splitu, zatim krenuli za njim autom. Podignuta optužnica

Piše Ivan Jukić,
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Pretukli muškarca ispred kluba u Splitu, zatim krenuli za njim autom. Podignuta optužnica
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Tužiteljstvo navodi da su oštećenika udarali te mu pritom oštetili auto

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana, rođenih 2001. i 2000. godine, zbog sumnje da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđe stvari. Kako noavid DORH, dvojica okrivljenika su u veljači ove godine, zajedno s još dvojicom za sada nepoznatih muškaraca, bez ikakvog povoda fizički napala jednog muškarca ispred noćnog kluba na području Splitsko-dalmatinske županije.

Tužiteljstvo navodi da su oštećenika udarali te mu pritom oštetili auto. Nakon što se uspio udaljiti vozilom s mjesta napada, okrivljenici su ga, prema optužnici, nastavili pratiti svojim automobilom i ometati ga u vožnji.

DORH je za prvookrivljenog, rođenog 2001. godine, predložio produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Za drugookrivljenog, rođenog 2000. godine, zatraženo je produljenje mjera opreza, koje uključuju zabranu približavanja oštećeniku te zabranu uspostavljanja i održavanja bilo kakvog kontakta s njim.

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