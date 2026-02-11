Obavijesti

ISTRAGA U KOPRIVNICI

Preuzeli kontrolu nad telefonom i skinuli mu 5000 eura s računa

Piše HINA,
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Prema policijskim navodima, prije nekoliko dana kontaktirale su ga nepoznate osobe koje su ga dovele u zabludu tvrdnjom da je putem kripto-rudarenja ostvario dobit veću od 8000 eura.

Policija stražuje slučaj računalne prijevare u kojoj je 77-godišnjak s koprivničkog područja ostao bez 5000 eura, a kazneno djelo počinjeno je preuzimanjem kontrole nad njegovim mobitelim i bankovnim računima, izvijestili su u srijedu iz koprivničke policije.

U policiji kažu da je oštećeni podnio kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Kako bi mu navodna zarada bila isplaćena na tekući račun, počinitelji su mu na mobilni telefon poslali više poveznica te ga naveli da slijedi njihove upute.

Nakon što je to učinio, nepoznate osobe preuzele su kontrolu nad njegovim mobilnim uređajem te putem instalirane aplikacije neovlašteno pristupile njegovom bankovnom računu.

S računa oštećenog otuđili su 2500 eura, a potom su iskoristile i činjenicu da ima punomoć nad računom člana obitelji, s kojeg su također neovlašteno podigle dodatnih 2500 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.

