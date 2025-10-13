Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Je li moguće da vas netko prevari uz blagoslov države, uništi život, a na kraju nitko ne odgovara? Upravo to je prošla 21 braniteljska obitelj uvjerena da iza novog načina proizvodnje jagoda stoji država i braniteljska zadruga. A na kraju su završili pod ovrhama, oduzete su im kuće, novac za koji su se zadužili se prelio u privatne džepove, a od proizvodnje nije bilo ništa.

Od ove nepravde ih još više boli što 17 godina vode pravnu bitku u kojoj pokušavaju dokazati kako su oštećeni, ali zbog sporosti sustava još nema pravorijeka. Radi se obiteljima iz više županija središnje Hrvatske, od okolice Zagreba i Bjelovara, preko Virovitice i Đakova do Baranje.

- Trećinu svog života sam na sudu. Od nas 21 prevarene obitelji, 10 nas je pokrenulo kaznene postupke, ali sada nas je ostalo tek k četvero jer su ostali umrli, razboljeli se ili odustali. Ali mi nećemo odustati. Borit ćemo se i ići do kraja, pa kako treba i na Europski sud za ljudska prava – kaže nam Magda Kolar iz Baranjskog Petrovog sela. Njen suprug Željko pali još jednu cigaretu od očaja. Od 1991. do 1995. godine je bio na ratištu kao dragovoljac. Kada se vratio, krenuli su graditi novu kuću za sebe i djecu. Nisu je završili. Sada stoji zarasla, a vlasnik joj je agencija za otkup dugova. Uz njih s nama razgovara Josip Matak iz okolice Bjelovara. Taj branitelj je spasio kuću, ali je ušao u novo dužničko ropstvo. Dvoje od troje djece mu je otišlo u inozemstvo kako bi pomogli roditeljima. A imali su nekad uspješan OPG. Kažu nam, više-manje sličnu sudbinu je prošlo i ostalih 19 obitelji.

- Životi su nam svima uništeni – kaže Matak.

Iako nam je na početku bilo teško vjerovati da je takvo što moguće, nakon proučavanja sve opsežne dokumentacije, prilično je jasno da su ovi ljudi u pravu. Ali još čekaju pravdu i odštetu. Sve je počelo još 2007. godine kada je u lokalnim upravama prezentiran novi program vertikalnog uzgoja jagoda. Radi se o načinu proizvodnje u kojem se jagode ne sade u zemlju, nego u posude koje se slažu jedna iznad druge u plasteniku. Program je u opisu imao naziv "operativni" što znači da je državni. Na nekim prezentacijama su bili i predstavnici Ministarstva branitelja i Ministarstva poljoprivrede, pričaju nam. U njemu su mogli sudjelovati isključivo branitelji zbog povoljnih uvjeta.

Nismo dobili ni sadnice

- Sve se činilo savršeno i sigurno jer je iza svega država. Uzgoj je prezentiran kao vrlo uspješan. Nismo se mi htjeli obogatiti nego imati dodatne stabilne prihode za obitelj – kaže Željko.

Program je provodila braniteljska zadruga "Domovina" na čijem čelu je tada bio Tomislav Hajduković i centar za poslovno savjetovanje "Marčik" u kojoj je ključna osoba bio Branko Stefanović. Ukratko, prema ugovoru, branitelji su trebali dati zemljište. Braniteljska zadruga organizira otkup i prodaju, ali osigurava i izgradnju plastenika, nabavu sadnica i svega što je potrebno za uzgoj. Ali korisnici, odnosno branitelji koji sudjeluju u programu, trebaju podići kredit u Hypo banci koja je pratila program u iznosu 750.000 kuna(danas 100.000 eura). Taj novac ide za nabavu plastenika, sadnica i opreme. Prema ugovoru, polugodišnje anuitete kredita vraća braniteljska zadruga od uroda ploda. Dodatno, obitelji su snosile trošak osiguranja kredita kod Jadranskog osiguranja. Nakon berbe, 80 posto uroda se predaje zadruzi, a korisnici mogu sami prodati 20 posto. Zadruga osigurava i tehnologa koji savjetuje obitelji i brine o proizvodnji.

- Nakon što je kredit dignut u korist zadruge, napravili su plastenik i opremili ga. Ali sadnice koje sam dobio su bile bolesne. Ništa nije uspijevalo. Ne samo meni, nego nikome od nas. I s drugom turom sadnica je bilo isto – kaže Matak.

Kolari nisu dobili niti prve sadnice. Kažu, nisu im dostavljeni čak niti stupići na koje idu posude za jagode.

- Rekli su nam da nema više novca i da bi uz prepušteni kredit trebali još financijski sudjelovati, što smo odbili – opisuje taj bračni par.

Proizvodnje nije bilo, a onda je uslijedio šok. Na račune braniteljskih obitelji su sjele prve rate kredita koje nisu imali od čega platiti. Podsjetimo, po ugovoru, kredite je trebala vraćati braniteljska zadruga, a bilo je i plaćeno osiguranje.

- Ali banka je išla direktno na naplatu odmah od nas. Uslijedile su ovrhe, a mi pokrenuli postupke protiv odgovornih jer smo shvatili da se radi o prevari. Međutim, dok naši postupci traju, sudovi su potvrdili ovrhe – pričaju nam.

Nakon nekog vremena i afere s Hypo Bankom koja je promijenila ime, svi ti dugovi su prodani, pa čak i preprodani tvrtkama za naplatu dugova. Neki su dizali nove kredite da spase imovinu, neki su bez nje i ostali poput Kolara. Iz Ministarstva branitelja i Ministarstva poljoprivrede nije bilo pomoći, država je oprala ruke i poručila im da je to bio privatni pilot program. Angažiraju i sudskog vještaka za poljoprivredu koji utvrđuje da se tako uopće nisu mogle proizvoditi jagode koje bi osigurale rentabilnu proizvodnju. Program je čista podvala s ciljem izvlačenja koristi preko braniteljskih gospodarstava, zaključio je vještak.

Podnose i kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, ali je oni odbacuju. Sudu podnose novu prijavu. Sud inače rijetko prihvaća slučajeve i otvara istrage nakon što DORH odbije istu stvar. Ali ovaj put uspijevaju, ali ne od prvi puta, nego nakon žalbi. U 2014. je podignuta optužnica protiv Stefanovića, Hajdukovića i braniteljske zadruge. Ali Stefanović je u međuvremenu brisan iz registra stanovništva i do 2019. godine je bio nedostupan sudu. Tada je priveden.

Novac izvučen, presuda pala

- I onda kada je sve krenulo, sud utvrdi da je negdje na Županijskom sudu izgubljen spis. Za to nikada nitko nije odgovarao. Stvarno smo uvjereni da netko moćan štiti optuženike – kaže Željko Kolar.

Općinski sud u Osijeku ipak u proljeće 2021. godine osuđuje Stefanovića na godinu dana bezuvjetnog zatvora, a Hajdukovića na godinu dana koje je zamijenjeno radom za opće dobro. U obrazloženju te nepravomoćne presude je naveden niz dokaza i svjedočanstava gdje je završio novac od kredita zbog kojih je 21 obitelj zavijena u crno. Primjerice, sudski vještak je utvrdio da su radovi i koji su napravljeni na plastenicima znatno preplaćeni. Obitelji nisu mogle birati izvođače, nego je to dogovarao Stefanović. Opisano je i kako je novac od preplaćenog posla onda vraćan Stefanovićevoj zadruzi Marčik kroz primjerice, plaćanje nepostojećih seminara. Knjigovotkinja je svjedočila kako su novci od kredita odlazili i tvrtkama koji nisu imale veze s projektom. Također, svjedočila je da je preko zadruge Stefanović podizao ogromne količine gotovine kada je išao na putovanja s partnericom, te da su trošili novac za privatne potrebe.

Presudom je utvrđeno i da je svaka od 10 obitelji koje su pokrenule postupke, pretrpjela štetu od oko 900.000 kuna zbog svih kamata koje su im naplaćene. Sud je utvrdio da se Stefanović materijalno okoristio.

Zagreb: Josip Matak i Željko Kolar, prevareni uzgajivači jagoda | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zanimljivo je da se Stefanović uopće nije branio na sudu. U presudi je navedeno i da je već osuđivan. On i danas ima svoj obrt za savjetovanje u Rijeci. Nitko nam se nije javljao na telefon. Zvali smo i njegova odvjetnika i ponudili mu da kaže svoju stranu priče, ali Stefanović koji danas ima 65 godina nam se nikada nije javio.

Ali kada su braniteljske obitelji mislile da su ostvarile prvu pobjedu, viši sud je iz formalnih razloga ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Ono traje već tri i pol godine i ne nazire mu se kraj. Novo ročište će biti ovaj mjesec. Obitelji su se žalile i Županijskom sudu i tražile povredu prava na razumno suđenje, ali su upravo ovaj mjesec odbijeni, te su podnijeli žalbu na Vrhovni sud. Paralelno su obitelji pokrenule i zahtjev za naknadu štete protiv banke, Stefanovića i Hajdukovića, a prvo, pripremno ročište će biti tek u prosincu. Čeka ih još duga bitka.

-Sve što sad želimo je da sva suđenja budu u razumnom roku. Inače ćemo ovim tempom pomrijeti čekajući – zaključuju i Kolari i Matak.