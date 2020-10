Prevrnuli se čamcem u Korani i nestali - traže ih već peti dan

Čamac se na slapu prevrnuo, jedan muškarac je uspio doplivati do obale, dok su druga dvojica nestala u mutnoj i visokoj rijeci. Vodostaj rijeke do srijede se značajno spustio i razbistrio

<p>Spasioci HGSS-a Stanice Karlovac u suradnji s pripadnicima policije i peti dan nastavljaju s potragom za dvojicom Karlovčana koji su u subotu nestali u rijeci Korani uslijed prevrtanja čamca. </p><p>Podsjetimo, trojica muškaraca su tijekom vrlo visokog vodostaja u subotu čamcem plovili uzvodno u namjeri da prijeđu slap na Turnju, kod ušća Mrežnice i Korane. </p><p>Čamac se na slapu prevrnuo, jedan muškarac je uspio doplivati do obale, dok su druga dvojica nestala u mutnoj i visokoj rijeci. Vodostaj rijeke do srijede se značajno spustio i razbistrio. </p><p>Na terenu je sedmero spasioca, pripadnici policije, a u potrazi će danas sudjelovati i ronioc. Potraga će biti koncentrirana na područje između dva slapa, pretraživat će se obale rijeke od mjesta nesreće na Turnju do slapa u Karlovcu.</p>