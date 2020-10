Prevrnuo im se čamac: Našli tijelo jednog od dvojice nestalih

Podsjetimo u čamcu se nalazilo troje muškaraca, koji su se prilikom pokušaja prelaska slapa prevrnuli. Jedan se uspio spasiti i doplivati do obale, a dvojica su nestala. Jedan je sad pronađen

<p>Tijelo jednog muškarca (50) pronađeno je u petak oko 12,30 sati u rijeci Korani, sedmog dana potrage za dvojicom muškaraca koji su u subotu nestali u nabujaloj rijeci Korani nakon prevrtanja iz čamca na Turanjskom slapu u Karlovcu.</p><p>Policija je izvijestila da su muškarčevo tijelo pronašli pripadnici HGSS Stanice Karlovac, kilometar nizvodno od mjesta nesreće, u blizini tzv. " Vukelićevog mosta" u Mostanju, dok se drugim i dalje traga. Na mjestu događaja slijedi očevid.</p><p>- S ciljem pronalaska još jednog nestalog muškarca poduzimat će se potrebne mjere i radnje radi njegova pronalaska.- kažu u policiji.</p><p>Podsjetimo u čamcu se nalazilo troje muškaraca, koji su se prilikom pokušaja prelaska slapa prevrnuli. Jedan muškarac se uspio spasiti i doplivati do obale, a dvojica su nestala u nabujaloj i mutnoj Korani. Čamac je pronađen istog dana u čak 15 kilometara udaljenom naselju Brođanima, u rijeci Kupi. Na terenu su svakodnevno za muškarcima tragali spasioci HGSS- Stanice Karlovac, vatrogasci JVP Karlovac, a po potrebi i pripadnici policije. U četvrtak su se karlovačkim spasiocima pridružili i kolege iz stanica Novska i Ogulin.</p><p>- Uz svakodnevna pregledavanja rijeke Korane, od ušća Korane i Mrežnice do ušća Korane i Kupe te daljnjeg traganja na rijeci Kupi do mjesta Brođani, u četvrtak je obala Korane pretražena uz pomoć bespilotne letjelice i potražnog psa. "Draco" je pregledao, za spašavatelje teško prohodne, velike količine naplavina na desnoj obali Korane - kazali su u karlovačkom HGSS-u, dodajući da je potraga na rijeci Kupi bila proširena, te su iz Petrinje i Letovanića s dva potražna čamca HGSS stanica Novska pregledane obje strane Kupe do mjesta Pokupsko.</p>