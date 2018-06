Preživjela mećavu na Everestu: Pala je niz stepenice i poginula

Žena koja je preživjela 'paklenu' ekspediciju na Mount Everest 1996. godine umrla je nakon što je pala niz stepenice u pred svojim domom u Coloradu, javlja Daily Mail.

Charlotte Fox (61) izašla je na večeru, ali je prijateljici Kim Reynolds, koja je odsjela kod nje, bilo čudno kako se još nije vratila kući. Našla ju je kako nepomično leži u podnožju stubišta. Obdukcija će utvrditi koji je uzrok smrti, no na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja.

- Bila sam u šoku kad sam je pronašla. Navikli smo da ljudi umiru u planinama, izgubila sam mnogo prijatelja na taj način... Kad netko umre nakon teške bolesti imaš vremena da to osvijestiš, u neku ruku to je olakšanje za njih jer više ne pate, ali u ovom slučaju je drugačije. Ovo je podsjetnik svima na to koliko smo ranjivi, kako opasnost vreba u svakom trenutku. Jednostavno moraš živjeti za trenutak i iskoristiti svaki dan najbolje što znaš i možeš - kazala je prijateljica Kim.

Foto: Charlotte Fox/Crowdrise

- Nedavno je imala rođendana. Rekla mi je: Sretna sam što sam napunila 61. godinu - otkrila je Kim.

Kaže da joj je drago da ju je ona pronašla, a ne netko drugi, recimo poštar.

- Živjela je sama, mogla je tako ležati danima. Drago mi je da sam ja ta koja je provela zadnje trenutke s njom, sa svojim rukama na njenom srcu, da se sjećam njenih posljednjih riječi koje mi je uputila. Gledam na to kao privilegiju - kazala je.

Fox je živjela sama u Coloradu gdje je više od desetljeća radila kao instruktorica skijanja. Njezin suprug Reese Martin poginuo je u nesreći paraglajderom 2004. godine. To nije jedina tragedija koja je je za života zadesila. Njezin dugogodišnji dečko poginuo je u lavini 1993. godine.

Fox je bila prva Amerikanka koja se popela na tri planine više od 8000 metara.

Preživjela žestoku oluju 1996.

Ona je bila u skupini planinara koja je 10. svibnja 1996. ostala zarobljena na Mount Everestu.

Na visini iznad 8000 metara priliskom silaska planinari iz SAD-a i Novoga Zelanda naletjeli su na žestoku snježnu oluju.

Osmero ih je poginulo, a dva tijela nikad nisu nađena. Među stradalima je i Scott Fischer, vođa tima u kojem je bila Fox.

Jedan od problema bio je i taj što je taj dan bilo jako puno planinara koji su išli prema vrhu i dolje pa se na nekim ključnim mjestima stvorila gužva, što je usporilo planinarenje.

Foto: Charlotte Fox/Crowdrise

Te je godine najviše ljudi poginulo osvajajući vrh - njih čak 15 pa je 1996. godina proglašena najsmrtonosnijom u povijesti penjanja.

Novinar Jon Krakauer je sudjelovao u ekspediciji na Everest sa zadatkom da napiše članak o rastućem broju komercijalnih ekspedicija na vrh svijeta i posljedicama koje sve veći broj ljudi ostavlja na nekada netaknuti dio svijeta. Spletom okolnosti postao je svjedokom te najveće tragedije. Kasnije objavio knjigu 'Bez daha' (Into Thin Air), u kojoj opisuje svoje iskustvo.

- Hladnoća je bila nepodnošljiva, nisam mislila da ću izdržati. Sklupčala sam se i nadala da će smrt doći brzo - ispričala je Fox u knjizi.

Američki patolog Beck Weathers (69) preživio je taj kobni dan. Izgubio je obje šake, dijelove nogu, nos, obrve i komade vlasišta.

- Hladnoća me je opila i počeo sam polako nestajati. Narednog dana, kako je sunce poniralo prema obzoru, vratio sam se iz mrtvih i otvorio oči -ispričao je Beck Weathers.

Prema tom događaju 2015. snimljen je hollywoodski uradak "Everest".



Mount Everest (8,848 m) je vječno počivalište za stotine planinara nastradalih u osvajanju njenih vrhova. Do danas je tamo svoje kosti ostavilo preko 260 planinara.

"@PicsofHorror: Dead body found on top of Mount Everest pic.twitter.com/Sj3CDIOpNX" — liza (@itsmeeehaimahtb) March 14, 2015



Većina njih ostavljena je tamo da umre. Neki su ostali bez kisika, druge su pokupile lavine, treći su umrli od ozeblina, strahovitih vjetrova i zime, četvrti od visinske bolesti. Više od 80 posto nesreća na Mount Everestu dogodilo se prilikom spuštanja.