Preživjeli na pučini: Pili kišnicu i mokraću dok su čekali čudo...

Mali milijun rizičnih situacija mogu snaći čovjeka izgubljenog na moru, no njegovo fizičko i psihičko stanje, logično, utjecat će na preživljavanje. Bez hrane može izdržati mjesec dana, no bez vode može umrijeti za tri do četiri dana. Neki stručnjaci kažu - eventualno tjedan dana.

Brodske splavi modernog doba izdržljivije su od svojih prethodnika, što je dobra vijest za one izgubljene na moru. Često su opskrbljeni osnovnom hranom, vodom, signalizacijom i drugim alatima za preživljavanje. Što kada ostanu i bez toga?

Morsku vodu svakako ne preporučuju piti već da preživjeli hvataju kišnicu i love ribu. Oluje, očigledno, smanjuju šansu za preživljavanjem, a smrt zbog hipotermije i utapanja najčešći su ishodi takvih situacija.

Sedam pomoraca nestalo je s 'Bourbon Rhodea' na području Atlantika, a među njima i šibenski kapetan Dino Miškić. Na mjestu gdje su se izgubili trenutačno nema ekstremnih uvjeta plovidbe, no ne zna se koliko su imali pitke vode te kakvi su uvjeti na splavi.

Među najnovijim informacijama jesu navodi kako su spasioci u noći na ponedjeljak vidjeli najprije bijeli pa odmah zatim crveni pirotehnički signal koji su protumačili kao znak za pomoć. To je nova nada u potrazi za šibenskim kapetanom i njegovom posadom, ne treba gubiti nadu.

Podsjetimo, prvo je francuski križni stožer CROSS s Martiniquea objavio je u petak da je obustavljena potraga za sedam nestalih članova posade broda Bourbon Rhode, potonulog 26. rujna u Atlantiku 2.000 kilometara od francuskog otoka Martinique. Zatim su objavili da potragu ipak nastavlja brod Alp Striker..

Istražili smo primjere preživljavanja ljudi nestalih u oceanima, i ako to nešto znači njihovim obiteljima, ima ih po cijelom svijetu.

Čovjek, koji tvrdi da se zove Jose Salvador Alvarenga, pojavio u vrlo oštećenom brodu na koraljnom grebenu na Maršalovim Otocima, tvrdeći da je živio od ribe i kornjača koje bi uhvatio, te da je pio kišnicu, a ponekad i vlastiti urin. Misteriozni brodolomac tvrdi da je izgubljen na moru proveo 13 mjeseci, ali se sada postavljaju mnoga pitanja o tome je li zaista mogao preživjeti toliko dugo na svojoj brodici koja ga je nosila preko Tihog oceana...

Kinez Poon Lim bio je član posade na britanskom brodu koji je putovao iz Cape Towna do Surinama tijekom Drugog svjetskog rata. Nijemci su presreli njegov brod 750 milja istočno od Amazone te svojim torpedima uspješno pogodili brod, koji je potonuo u roku od dvije minute. Lim je bio jedini preživjeli od 55 ljudi na brodu, u tom trenutku nesvjestan koju će kalvariju proći sam na pučini, kao i činjenice da će postaviti svjetski rekord u samostalnom preživljavanju na moru.

Tri ribara preživjela su 9 mjeseci na otvorenom moru u malom čamcu. Salvador Ordonez, Jesus Vidana i Lucio Rendon isplovili su iz male meksičke luke na pecanje u čamcu bez radio stanice. Kada je njihov motor stao, bili su prepušteni struji koja ih je odnijela na put 6.000 milja bez hrane, vode i benzina. Jeli su žive galebove, patke i sirovu ribu. Sve što im se približilo čamcu. Nakon 270 dana ih je spasio tajvanski tunolovac kod Maršalovih otoka.

Steven Callahan je 1982. g. krenuo na svojoj jedrilici s Kanarskih otoka, no tjedan dana nakon toga njegov se brod potopio u oluji te je ostao plutati na gumenom splavu. Preživio je punih 76 dana, a uz sebe je imao samo košulju, oko 1,3 kg hrane te nešto opreme i vode. Spasio se tako da je doplutao do Bahama. Kasnije je pomogao režiseru filma 'Pijev život' sa svojim iskustvom preživljavanja na moru.

Kay Longstaff ispala je s kruzera koji je plovio Jadranskim morem oko 10 navečer s balkona svog apartmana na krmi broda. Bila je sama i 60 milja od obale kada su je pripadnici Hrvatske ratne mornarice izvukli iz mora i odveli u bolnicu. Preživjela je deset sati u moru čekajući pomoć.

