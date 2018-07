Približava se tajfun Maria: Na Tajvanu evakuirano 2000 ljudi

Više od 2000 osoba je evakuirano na Tajvanu zbog približavanja tajfuna Maria koji donosi olujne pljuskove na otok istočno od Kine, na kojem je otkazano više stotina letova.

Tajfun se oko 22 sata po lokalnom vremenu nalazio 200 km istočno od obalnog grada Yilana, a udari vjetra dosežu brzinu od 173 km/h, navele su meteorološke službe.

Najsnažniji udar tajfuna se očekuje od utorka navečer do srijede ujutro uz olujne pljuskove, prema istom izvoru.

Prema snimkama lokalnih televizija vojnici idu od kuće do kuće u planinskim predjelima i pomažu stanovnicima pri evakuaciji. Vlasti su precizirale da je evakuirano više od 2000 osoba te su upozorile na opasnost od poplava i klizišta.

Premijer William Lai pozvao je vlasti i stanovnike na oprez prilikom prvog tajfuna u sezoni na Tajvanu. Preporučeno im je da ne izlaze i da surađuju s vlastima zaduženim za prevenciju.

