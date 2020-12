Vlasnici doma: 'Smještaju nam, imali smo otmicu!' Skrbnik: 'Pa morao sam spasiti svog Antuna'

Mučna priča iz doma u Mošćenici, osim fotografija vezane štićenice, ima još mnogo toga u pozadini. Razgovarali smo s bivšim djelatnicama, vlasnicima i ljudima koji su članove svojih obitelji izvukli van

<p>Polugola žena leži na podu dok je jednom rukom vezana za krevet, ova fotografija iz Doma za starije i nemoćne Exclusive u Mošćenici kraj Petrinje potresla je hrvatsku javnost, a objavila ju je bivša djelatnica V. S., koja je zbog svega, kaže, otišla iz Doma. </p><p>- Ova žena koju su vezali, ona je prije bila pokretna, a sad je nepokretna. Ona jest bolesna i treba liječnika, treba lijekove. Bila sam šokirana kad sam vidjela da je ona vezana konopom oko struka. Dobila sam kritike od vlasnika koji mi je rekao da ne znam vezati. Pa kako ću znati vezati kad u životu nisam vezala čovjeka?! - kaže nam V. S.</p><p>U četvrtak je u taj Dom ušla inspekcija Ministarstva socijalne skrbi, i to drugi put u osam dana. Zatekli smo ih u pregledu Doma, a ispred su nas dočekali vlasnici, <strong>Dijana Pavičić i Zdravko Pavičić Čupo</strong>, koji tvrde da je vezanje radila V. S. kao dio svojeg “njemačkog načina”.</p><p>- Gospođa nije skroz nepokretna i ne pada s kreveta. Ne može se ustati kao ja, ali spusti noge na pod i sjedne te je onda mi podignemo i stavimo u kolica. Otkad je ovdje, nikad je nisam našla na podu i nikad nije bila vezana. Da ima takve probleme, bila bi u medicinskom krevetu. To je sve inscenirano - tvrdi Dijana Pavičić, vlasnica Doma.</p><p>Bivša djelatnica V. S., koja je snimku objavila, kaže da je bila izvan sebe kad je vidjela kako se radi u Domu u Mošćenici.</p><p>- Prvo sam ostala šokirana u stanjem u kojem su bili ljudi. Neoprani, ležali su na svojim krevetima, nokti im nisu bili njegovani, a muškarci su bili neobrijani, kao da se tjednima nije vodila adekvatna, ma ni osnovna briga o njima. Nije se znalo tko kad koje lijekove pije, vlasnica ima njihove papire i povijest bolesti, ali to nitko nije smio vidjeti osim nje - kaže V. S.</p><p>Radila je po 20 sati na dan bez slobodnog dana, nije stigla pronaći stan, pa joj je vlasnica ponudila da privremeno boravi u domu. Od nje su zahtijevali da, osim kao njegovateljica, radi posao čistačice i kuharice iako je, tvrdi, ručak kuhala 80-godišnja vlasnikova majka. Nije bilo čistačice niti kuharice. Za štićenike koji ondje leže kažu da su vrlo dragi i svjesni ljudi.</p><p>Vlasnica Dijana ima drugu priču te kaže da joj podmeću.</p><p>- Dužnost od V. S. bila je da je presvuče ako je imala stolicu. Jeste li vidjeli vi tu pozu u kojoj ona sjedi? Da žena od 80 godina može tako pozirati? Pa ne može. Ako je bila vezana, kako je mogla pasti u tu pozu, podmetnut joj je i jastuk ispod ruke. I pelena je bila u komadićima. Pa kako može žena od 85 godina imati toliko snage u rukama da pokida pelenu? Koliko joj je trebalo vremena da je potrga i stavi pored sebe, gdje je bila V. S.? - niže Dijana i dodaje da je završila školu za njegovatelje u Kotvi 2011. godine i pokazuje nam svjedodžbu.</p><h2>'Moja baka je bila s tom ženom u sobi. Jedva smo je spustili s prvog kata'</h2><p>Svemu je svjedočila i druga baka, koja je s nesretnom ženom bila u sobi. Po nju je u četvrtak došla unuka jer su je djelatnice obavijestile da u tom domu ništa ne štima, a i kako nam je priznala, nije bila zadovoljna što ondje nema dovoljno djelatnika koji bi se mogli skrbiti o njenoj baki. </p><p>- Moja baka bila je u sobi s tom ženom i vidjela je što se sve događalo, sav taj horor koji su radili toj ženi, no bila je strašno uplašena i plakala je, nije ništa ni htjela govoriti o tome. Nitko od vlasnika uopće nije došao ni pozdraviti se s njom, a da nije bilo tate, ne znam kako bi nepokretnu baku uopće spustili s prvoga kata, gdje je bila - priča nam unuka štićenice i dodaje:</p><p>- Sad nam je svima mnogo lakše jer smo baku premjestili u novi dom, gdje su je dočekali kao kraljicu. Vjerujem da će se ondje potpuno oporaviti, pa možda čak i ponovno prohodati - rekla nam je.</p><p>Vlasnica Dijana kaže da je i praksu odradila na palijativnoj skrbi u Domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji. Tvrdi da je dom otvorila jer je tražila dom za svoju tetu, a nije mogla pronaći adekvatan smještaj. No poslije doznajemo kako je dobila otkaz kao njegovateljica, nakon čega je otvorila svoj dom. </p><p>Trenutno ondje nema medicinskih djelatnika, a obroke im priprema majka Zdravka Pavičića, koja ima 80 godina. Ubrzo su dopustili dvjema štićenicama da izađu na terasu. Obje nam govore da im je super u domu, da je hrana vrlo ukusna i da mogu sve što hoće.</p><p>- Da mi nije ovdje dobro, odavno bih otišla - govori prva, koja ima 78 godina.</p><p>- Čisto mi je, toplo mi je, nemam se na što požaliti - dodaje druga.</p><p>No pored njih cijelo vrijeme stoji Zdravko, koji ih grli, a Dijana dobacuje jednoj da joj neće uzeti cigarete. Ubrzo je inspekcija zatražila i medicinski dosje gospođe koja je fotografirana u strašnim uvjetima, a Dijana ga vadi iz svog auta.</p><p>Govori nam da gospođa boluje od Alzheimera, ali da s lijekovima normalno funkcionira, jede, izlazi van i puši. Pitali smo možemo li razgovarati s njom kad već može izaći na terasu. No tad se priča mijenja.</p><p>- Ona ne izlazi jer ima kateter - kaže.</p><p>Poslije doznajemo da je gospođu njezina kći izvukla iz doma tog jutra. </p><p>Policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje, no zbog cijeloga kompleksnog slučaja nisu mogli otkriti detalje, a stigao nam je i odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, iz kojeg su nam napisali da je inspekcijski nadzor u Domu proveden i 26. studenog te da nisu nađene nikakve nepravilnosti te da su korisnici izrazili zadovoljstvo uslugama smještaja.</p><h2>Tri bivše djelatnice: 'Ispod luksuza, skriva se pakao'</h2><p>Još tri bivše djelatnice Doma rekle su nam u kojim su uvjetima radile, a štićenici živjeli. Ispod “luksuza”, pričaju, skrivao se pakao, daleko od očiju javnosti i obitelji štićenika. </p><p>- Na svoje oči vidjela sam kako je šefica uletjela u sobu jednoj štićenici i krenula je udarati. Naživciralo ju je to što je ta štićenica stalno nešto zahtijevala, da jede, da ju se opere i presvuče, a šefici je to išlo na živce. Vikala je na gotovo sve štićenike, posebno na one koji su bili bolesni - rekla nam je jedna bivša njegovateljica, koja je željela ostati anonimna.<br/> Od samog je početka bila u tom domu i zna vrlo dobro što se događalo iza zatvorenih vrata.</p><p>- To su vrlo neugodni ljudi. Kad sam napokon dala otkaz, prije mjesec dana, stao je ispred mene i nije mi dao da idem kući dok ne oribam četke u WC-u. Morala sam to napraviti jer me nije htio pustiti. Poslije me pratio i čekao me ispred kuće. Znao je da sam rastavljena i da sam sama, zbog toga sam se morala preseliti kod majke i oca u Slavoniju jer me bilo strah - rekla je.</p><p>I druga djelatnica potvrdila je da sa šefovima nije bilo šale.</p><p>- Osobno sam vidjela šefa kad sam išla kod kolegice da je sjedio u autu ispred njezine kuće. To je potpuno bilo izvan svake pameti - kaže.</p><p>Obje su dale otkaz u gotovo isto vrijeme iako je prva zaposlenica radila godinu dana a druga samo tri tjedna.</p><p>- Na dan sam radila oko 12 sati jer su im sve djelatnice odlazile. Svaki dan dolazila sam na posao u šest, zatim smo im posluživali kavu i doručak, poslije toga smo radile njegu i prale štićenike. Često se znalo dogoditi, kada dođem ujutro u smjenu, a šefovi rade noćnu, da štićenici spavaju u fekalijama. Šefica je rekla da se njoj to gadi i da ih ona ne želi presvlačiti jer su odvratni. Navečer ih je tako ‘kljukala’ sredstvima za spavanje više od preporučene doze kako bi mogla imati mirnu noć - rekla nam je prva djelatnica.<br/> Tu priču su ponovile i njezine dvije kolegice, koje su s njom nekad radile u Domu.</p><p>- Šefica je davala i pogrešne terapije. Primjerice, jednoj je gospođi, umjesto pet kapi za spavanje, znala dati 15 kapi. Te kapi za spavanje davala je i drugim štićenicima, samo da bi ona mogla u noćnoj smjeni spavati - ispričala nam je treća bivša zaposlenica, koja je dva mjeseca radila kod njih.</p><h2>Vlasnici doma: 'Ovo je dio plana da nas se uništi. Bila je i otmica...'</h2><p>I Dijana i Zdravko smatraju da je ovo sve dio velikog plana da ih se uništi. Tvrde da je sve počelo otmicom koja je bila 6. studenog navečer.</p><p>- U 21 sat staje sanitet, navodni sanitet, iako ih nitko nije zvao. Tadašnja djelatnica silazi s terase, otključava vrata i njih trojica trče gore u dom. Grabe ga u kolicima i iznose van, trpaju ga u sanitet i odvozi ga se. Djelatnica uzima papire, lijekove i sve dokumente predaje sanitetu. Ja u domu od čovjeka nemam ništa, ni zdravstvenu ni ničega. Ta djelatnica je nestala kad se počelo klupko raspetljavati i porukom mi je javila 20 minuta prije smjene da ona ovdje više ne radi - priča nam Dijana i dodaje da je to sve djelo čovjeka s kojim korisnik ima ugovor o doživotnom uzdržavanju. Prvo tvrde da nije plaćao dom, a nakon toga da je plaćao premalo jer je bio nepokretan.</p><h2>'Izvukao sam Antuna iz doma jer to je bio užas. Sve sam DORH-u prijavio'</h2><p>No otmice nije bilo. Gospodina <strong>Antuna Tomića </strong>izvukao je iz doma njegov skrbnik <strong>Dubravko Obradović. </strong></p><p>- Je, ja sam ga navodno ‘kidnapirao’. Ajde kod mene da vam pokažem sve papire, sad ćete vidjeti sve - počinje Dubravko zvani Dudo. Uvodi nas u svoju kuću, u kojoj zatječemo gospodina Antuna Tomića. U dobrom stanju, počešljan, sretan i nasmijan.</p><p>Dubravko kaže da su Dijana i Zdravko govorili da ga Antun ne želi vidjeti, a Antunu da Dubravka više nije briga za njega. Zabranili su mu i pozive u dom, a kad se Dudo raspitivao o Anti, djelatnice su mu rekle da živi u užasnim uvjetima, da mu se oduzimaju paketi i da ne dobiva uvijek jesti. Zbog toga je Dudo skovao plan. Platio je sanitetu da ode po Antu i tako ga je izvukao iz doma. Dubravko je svu dokumentaciju predao policiji i DORH-u.</p>