Komentari 22
Foto: Pixsell/Profimedia
PRIJEPORI OKO KONCERTA PLUS+

Priča vukovarskog branitelja i logoraša: 'SPENS je za mene bio logor, tukli su nas i mučili tamo'

Piše Danijela Mikola,

Zlatko Panković imao je 18 godina kada je završio u novosadskom SPENS-u. Nakon ispitivanja, premlaćivanja i mučenja osudili su ga na smrt pa prebacivali u Begejce, Stajićevo, Sremsku Mitrovicu...

Nakon što je Toni Cetinski otkazao svoj nastup u novosadskoj dvorani SPENS na poziv vukovarskih branitelja, ta dvorana došla je u fokus javnosti. Naime, branitelji su upozorili kako je SPENS 1991. bio logor u kojem su zlostavljani hrvatski branitelji i civili. S druge strane, srbijanske vlasti odbacili su takve optužbe.

