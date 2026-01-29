Obavijesti

UKRAJINKA IZA REŠETAKA

Pričom o hitnoj operaciji sina izvukla 36 tisuća eura pa završila u istražnom zatvoru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pričom o hitnoj operaciji sina izvukla 36 tisuća eura pa završila u istražnom zatvoru
ILUSTRACIJA | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

Nepoznati muškarac nazvao je 24. siječnja Bjelovarku i lažno joj se predstavio kao liječnik iz zdravstvene ustanove u drugom gradu, tvrdeći da se njezin sin teško ozlijedio te da je za njegovu operaciju i lijek potrebno 97 tisuća eura.

Admiral

U istražnom zatvoru završila je 39-godišnja Ukrajinka nakon što je, lažno se predstavljajući, preuzela novac majke s bjelovarskog područja koju je nepoznati muškarac prije toga telefonski uvjerio da joj je sin teško ozlijeđen i da mu treba hitna operacija.  



Majka nije posumnjala u istinitost te priče i pristala je dati sav novac koji je imala kod sebe, a riječ je o 36.000 eura.

Lažni liječnik joj je potom putem telefona rekao da novac preda ženskoj osobi koja će je čekati ispred kuće, što je ona i učinila.

Državljanka Ukrajine preuzela je novac ispred kuće i potom ga podijelila s još dvije osobe s kojima je djelovala, a riječ je o maloljetniku i nepoznatoj muškoj osobi koja je inicirala telefonski poziv.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je uhićenu ženu, a sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru na prijedlog odvjetništva odredio joj je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenih djela.

