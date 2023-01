Prigožin: Osvojili smo selo kod Bahmuta, ali pobjeda je daleko. Od Ukrajinaca trebamo učiti...

Osnivač plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin objavio je u četvrtak da su zauzeli selo nadomak Bahmuta koji mjesecima opsjedaju no priznao je da taj grad neće tako brzo pasti pri čemu je jasno pohvalio organiziranost ukrajinskog otpora.

U audio poruci objavljenoj na svojoj stranici, Prigožin je rekao "Možemo sa sigurnošću reći da je naselje Kliščivka, jedno od većih predgrađa Bahmuta, potpuno pod nadzorom postrojbi Wagner".

KIiščivka, koja je prije rata imala oko 400 stanovnika, nalazi se 9 kilometara od središta Bahmuta koji Wagnerovci mjesecima pokušavaju osvojiti.

Prigožin je, međutim, priznao da Wagner neće uspjeti tako brzo poraziti ukrajinske snage.

"Protivno različitim ocjenama da ukrajinske oružane snage bježe iz Artemovska (što je ruski naziv za grad Bahmut), to nije točno", napisao je.

"Ukrajinske snage rade učinkovito, skladno. Od njih trebamo mnogo naučiti", objavio je.

"No u svakom slučaju vojnici Wagnera napreduju, metar po metar", ustvrdio je.

Prošlog tjedna Wagner je objavio da je osvojio rudarski gradić Soledar sjeveroistočno od Bahmuta, a što je Moskvi važno kao korak do opkoljavanja Bahmuta.

Prigožin redovito izravno ili manje izravno kritizira propuste u zapovjednom lancu regularne ruske vojske koja je pretrpjela niz poraza u agresiji na Ukrajinu.

U srijedu je tako Prigožin izravno kritizirao Kremlj zbog toga što nije na području Rusije zatvoren YouTube, platforma američkog internetskog diva Google i smatra da je to u interesu niza ljudi u Kremlju.

"Glavni razlog tome je što velik dio vlade ruskog predsjednika čine ljudi koji misle samo na jedno 'što prije Rusija izgubi rat, to će nas brže Amerikanci preoblikovati'", rekao je Prigožin.

"Jer kada kleknemo pred ujakom Samom, on će nam otpustiti sve naše grijehe: to što smo branili ruske interese, to što smo podržavali Putina i što smo samo živjeli na ovoj zemlji", dodao je ironično.

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci