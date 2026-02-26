Prihodi HT-a rasli za 3 %, stigli optikom do milijun kućanstva

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 3,6% na godišnjoj razini, potaknut nastavkom pozitivnih poslovnih kretanja u prihodima od mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim rastom u segmentu sistemskih rješenja.

Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,3% na godišnjoj razini, odražavajući dobru operativnu izvedbu i kontinuiranu transformaciju operativnog modela, unatoč stalnim pritiscima rasta plaća i inflacije.

Neto dobit nakon manjinskih udjela dosegnula je 143 milijuna eura, ostajući stabilna unatoč višim jednokratnim stavkama povezanima s restrukturiranjem i otpremninama.

Najveća ulaganja na tržištu dosegnula su 268,4 milijuna eura, što je povećanje od 10,5% na godišnjoj razini, potvrđujući kontinuiranu predanost HT-a širenju najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske, osiguravajući kontinuirani razvoj proizvoda i usluga te jačanje temelja za održivi rast.

Učvršćen status vodeće mreže

Tijekom godine Hrvatski Telekom dodatno je proširio najveću FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, dosegnuvši pokrivenost od 1 milijuna kućanstava i poslovnih korisnika diljem zemlje, uključujući ruralna područja. Ova prekretnica značajno doprinosi smanjenju digitalnog jaza i osiguravanju digitalne platforme koja je temelj napretka.

Naša mobilna mreža ponovno je prepoznata kao najbolja u Hrvatskoj, što potvrđuje neovisno nacionalno istraživanje koje je proveo Hrvatski regulator za mrežne djelatnosti (HAKOM). Treću godinu zaredom od kada je istraživanje pokrenuto Hrvatski Telekom ostvario je najbolji ukupni rezultat u svim ocjenjivanim kategorijama.

Hrvatski Telekom također je prepoznat kao tehnološki predvodnik na europskoj razini. 5G kampus mreža Rijeka Gateway, u okviru koje je Hrvatski Telekom opremio novi kontejnerski terminal u riječkoj luci 5G mrežom, istaknuta je na European Digital Connectivity Awards 2025 Europske komisije kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezanosti u Europi.

Uz to, projekt NextGen 5G Airports Hrvatskog Telekoma odabran je za sufinanciranje u okviru programa Connecting Europe Facility (CEF) Europske komisije. To je tek četvrti projekt usmjeren na zračnu infrastrukturu koji je dobio CEF Digital potporu. Po završetku projekta, Hrvatska će dobiti svoja prva tri pametna aerodroma, s dediciranom privatnom 5G mrežom koju će izgraditi konzorcij u kojem Hrvatski Telekom ima ulogu operatora mobilne mreže i vodećeg partnera.

Vodeće korisničko iskustvo i brend na tržištu

Kontinuirana ulaganja, kvaliteta usluga i proizvoda, predanost inovacijama i vodstvo u mrežnoj infrastrukturi, uz visoku angažiranost zaposlenika, rezultirali su poboljšanjima u svim područjima. Hrvatski Telekom ponovno je pružio najbolje korisničko iskustvo na tržištu, u privatnom i poslovnom segmentu, što potvrđuje industrijski benchmark TRI*M.

Kao rezultat tih aktivnosti, Hrvatski Telekom dodatno je učvrstio svoju poziciju telekomunikacijskog brenda broj 1 u Hrvatskoj, potvrdivši svoju reputaciju vodećeg i najpouzdanijeg pružatelja telekomunikacijskih usluga na tržištu.

Provođenje ESG agende

Hrvatski Telekom ostaje snažno predan održivom razvoju, s fokusom na povećanje energetske učinkovitosti, digitalnu uključenost i stvaranje dugoročne održive vrijednosti. U 2025. godini energetski intenzitet poboljšan je za 15% na godišnjoj razini, što odražava konkretan napredak u povećanju operativne učinkovitosti i smanjenju utjecaja na okoliš.

S ciljem unapređenja digitalne uključenosti i obrazovanja, Hrvatski Telekom pokrenuo je nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji „AI ti to možeš / You Can Do AI Too“, usmjeren na povećanje dostupnosti umjetne inteligencije i AI pismenosti diljem Hrvatske. Ulaganjem u znanje i digitalne vještine, Hrvatski Telekom nastoji osigurati da tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi cijelom društvu.

Provedbom strategije održivosti i ostvarivanjem ambicioznih ciljeva, Hrvatski Telekom nastavio je dobivati priznanja i u 2025. godini. Društvo je petu godinu zaredom osvojilo nagradu Hrvatski indeks održivosti (HRIO), potvrđujući dugoročnu predanost odgovornom i održivom poslovanju.

Uz to, Hrvatski Telekom primio je priznanje HANFA-e za korporativno upravljanje drugu godinu zaredom, kao i dvije nagrade Zagrebačke burze, čime je dodatno potvrđena njegova ključna uloga na domaćem tržištu kapitala.

Atraktivan povrat za dioničare

U 2025. godini Hrvatski Telekom vratio je 159,7 milijuna eura dioničarima kroz dividende i otkup dionica, potvrđujući svoju kontinuiranu financijsku snagu, disciplinirano upravljanje kapitalom i predanost stvaranju dugoročne vrijednosti za dioničare.

Promjene u Upravi

U studenome 2025. Hrvatski Telekom objavio je da će Boris Drilo, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO), napustiti Društvo s učinkom od 1. siječnja 2026. te preuzeti novu ulogu u vodstvu Deutsche Telekom Europe.

U siječnju 2026. Ognjen Vukoslavović preuzeo je funkciju člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO), nakon što je prethodno obnašao dužnost direktora Terenskih usluga, operacija i implementacije u Hrvatskom Telekomu.

Izgledi za 2026. godinu

Unatoč i dalje nestabilnom okruženju, očekujemo nastavak trenda rasta u 2026. godini, uz očekivani niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL.

Nakon pojačanog investicijskog ciklusa u prethodnim godinama, očekuje se umjereni niski jednoznamenkasti pad kapitalnih ulaganja nakon najmova.

Stav Društva o regionalnom širenju ostaje nepromijenjen, uz kontinuiranu procjenu potencijalnih aktivnosti spajanja i preuzimanja.

Osvrćući se na poslovne rezultate za 2025. godinu, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je:

„2025. je bila godina u kojoj nije nedostajalo izazova, od makroekonomskih do poslovnih, ali i godina u kojoj smo nastavili uspješno razvijati poslovanje.

S ponovno daleko najvećim ulaganjima na tržištu, potvrdili smo status najbolje mobilne mreže, a s milijun kućanstava pokrivenih optikom dosegnuli važan strateški cilj i osigurali najbolje usluge našim korisnicima. Rasli smo u segmentima privatnih i poslovnih korisnika te imali najbolje korisničko iskustvo na tržištu.

Nastavili smo se transformirati primjenjujući rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, koju integriramo u razne aspekte svog poslovanja. Istodobno, razvijamo inovativna digitalna rješenja kojima doprinosimo razvoju poslovanja naših korisnika. Ono što nas u Hrvatskom Telekomu čini ponosnima jest što su rješenja poput privatne 5G mreže za Rijeka Gateway ili projekta NextGen 5G zračnih luka prepoznata kao primjeri najboljih praksi - i to u cijeloj Europi.

Dodatno smo ojačali status omiljenog telekom brenda te kompanije koja je angažirana oko važnih društvenih pitanja, poput digitalne uključenosti, zbog čega smo pokrenuli nacionalni edukacijski program „AI ti to možeš“. Ovim programom želimo omogućiti podizanje razine AI pismenosti, razumijevanja i odgovornog korištenja umjetne inteligencije, za koju vjerujemo da pruža brojne prilike za gospodarstvo i cjelokupno društvo.

U 2026. godini imamo jasan cilj: nastaviti unaprjeđivati korisničko iskustvo, graditi najmodernije mreže, povezivati, inovirati i digitalizirati, uz sustavnu primjernu umjetne inteligencije kako bismo održivo rasli, pružali najbolju uslugu i stvarali prilike za razvoj naših korisnika i partnera. Temelj našeg daljnjeg razvoja kao i zadovoljstva korisnika počiva na zadovoljstvu naših zaposlenika, čija predanost i angažman čine svako naše postignuće mogućim.“