'Prihvaćaju ih u BiH pa guraju na granicu da ilegalno prelaze'

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić proteklih je dana u Banjoj Luci predsjedavao sastankom Biskupske konferencije BiH te poslao snaže i upozoravajuće poruke. Za narod, malog čovjeka, kako to voli reći. Ali i za političare, kazavši da stranka i politika ne mogu biti iznad naroda, pojasnivši za Dnevni avaz kako vladajuće strukture uvažavaju samo podobne iz svoje stranke, a druge ignoriraju.

- Tu nije rad za narod, nego stranački interesi. Stranka i politika služe narodu, a ne da upotrebljavaju narod za svoje interese, kazao je Puljić koji je na sastanku s biskupima rekao da one koji ne misle kao vladajući može “pojesti mrak”, te da dobivaju prijeteće poruke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Živio sam u sustavu gdje su napredovali podobni. Sada, ponovno, ako se usprotiviš, onda ili počnu stizati pisma ili poruke, ili na portalima počne javno linčovanje. Ne bih htio nabrajati detalje. Ali je to ružna aktivnost, koju sam doživio, kazao je kardinal Puljić.

On je govorio i o drastičnom oduzimanju crkvene imovine, a neki slučajevi povrata imovine traju desetljećima.

- Nije to da se medijima izlažemo, dok se ne riješe sudske procedure. Spomenuli smo neke slučajeve gdje se ignoriraju oduzeta imovina i porušene crkve, te se sada uporno stvara otežavajuća klima. To je, primjerice, Drvar, gdje je bila crkva i crkvena imovina, sada se uporno ignorira, pa čak uz pomoć nekih međunarodnih čimbenika. Isto i u Bosanskom Novom, gdje je crkvena imovina dodijeljena privatnicima, te su napravili kuće, a vjernici nemaju pristup crkvi.

Ili u Zvorniku, gdje je umjesto porušene crkve napravljena pošta... Čak su nam htjeli preorati groblje. Sada nam ne daju gradnju kapele. Tako je i u Goraždu... Već godinama tražimo povrat sredstava uloženih u zgradu koju su nam obećali dati, sada niti nam daju zgradu niti nam vraćaju uložena sredstva u Sarajevskoj županiji, kazao je Puljić koji je poslao poziv domaćim i međunarodnim strukturama da se odgovorno sučele s problemima migranata u BiH, u kojem on prepoznaje 'političke igrice'.

- Nažalost, s tugom promatramo kako ti ljudi prolaze sa smještajem i premještanjem. Nema sigurnosnog nadzora, niti se obavlja njihova registracija. Prihvaćaju se u BiH i onda se guraju na granicu da ilegalno prelaze. Novci koji dolaze za migrante ne troše se na rješavanje njihovog smještaja. Nažalost, u pozadini stoji i politika koja te ljude manipulira. To su ljudi i boli me kada vidim kako se tretiraju. Nije na nama da o tome govorimo, postoje tijela koja su zaduženi da to provjeravaju, ako smiju kazati, zaključio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.