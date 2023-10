Prijatelji o nestalom Hrvatu u Ukrajini: 'Bio je dobrica, želio je pomoći protiv ruske agresije'

Poznavao sam ga, družio se sa svima redom i uvijek je bio korektan. Običan čovjek koji se nikad nije posebno isticao, bio je sasvim OK, ali nije se otvarao na tu temu. Vojska ga je oduvijek fascinirala, radio je kao zaštitar u banci, ali nisam ga ni čuo ni vidio pola godine - priča prijatelj Tomislava Tkalca (34) iz Duge Rese.

Podsjetimo, on je nestao u Ukrajini gdje se, pretpostavlja se, borio na strani ukrajinskih snaga. Iz Ministarstva vanjskih poslova potvrdili su da imaju službenu informaciju o njegovu nestanku u Ukrajini, a u MUP-u također neslužbeno potvrđuju da je na popisu nestalih, piše Jutarnji.

Tomislavovi prijatelji kažu kako nikad nije rekao da ide u rat te da nikada nije niti govorio o toj temi.

– A poveznicu je lako povući, svi mi koji smo se znali družiti na poligonu (tako mi zovemo mjesto u Karlovcu gdje se inače održavaju dani piva ili polaže vozački ispiti) voljeli smo automobile i tuning istih, a pošto je Domovinski rat bio takav kakav je, dosta naših roditelji su služili u ratu. Valjda je odatle potekla ljubav prema oružju i vojsci. Znao je često pričat o tome - govori nam jedan od njegovih prijatelja koji je htio ostati anoniman.

Tomislav je u Ukrajini navodno otišao u akciju sa suborcima iz koje se nisu vratili. Ovog vikenda je njegova je fotografija objavljena na Facebook stranici "Memorial - International Volunteers for Ukraine" koja je posvećena stradalima u obrani Ukrajine.

- Manje-više znam sve što se dogodilo, ali me zamolila jedna njemu bliska osoba u Ukrajini da tu informaciju ostavim obitelji ako to uopće žele čuti. On je rekao da ide na rad u Njemačku - komentira njegov drugi prijatelj.

Prema njegovim riječima, Tomislav nije imao nimalo lak život te je živio s bolesnom majkom za koju je brinuo.

- Što se njega kao osobe tiče, imao je težak život, tata mu je preminuo prije nekoliko godina. Živio je s bolesnom majkom o kojoj se brinuo i bakom. Radio je i prije nekog vremena dao je otkaz - završava Tomislavov prijatelj.

Prema riječima njegovog trećeg prijatelja, koji ga već dugo poznaje, Tomislav nije otišao u rat u Ukrajinu zbog novčane dobiti, već zbog želje da pomogne Ukrajini protiv ruske agresije.

- Koliko znam, nije otišao zbog novca, očito ga je vodila želja da pomogne Ukrajini u borbi protiv agresije, bili smo i mi sami u toj situaciji. Čovjek je bio dobrica, koliko znam, nikad nije imao problema - komentira.